Женщина на Land Cruiser сбила ребенка на пешеходном переходе в Камне-на-Оби

В Камне-на-Оби 10-летний мальчик, который переходил дорогу по пешеходному переходу, попал под колеса внедорожника, пишут "Каменские известия".
Инцидент произошел в воскресенье вечером, 27 октября, на улице Колесникова, недалеко от магазина "Стройбат". На кадрах видно, как машины проносятся по дороге, не сбавляя скорости перед зеброй. Мальчик решается перебежать дорогу по пешеходному переходу.
Ребенок практически добрался до противоположенной стороны улицы, когда его сбил автомобиль Toyota Land Cruiser. Проезжающие мимо автомобили не останавливались, пока мальчик полз к обочине. Лишь через некоторое время к нему подбежали люди.
Как пояснили в Каменской ГИБДД, за рулем внедорожника находилась женщина. Ребенок получил перелом левой стопы и ушиб правой голени, не госпитализирован.
Комментарии
Ну типа тупой мальчик и тупая баба, которые не знают пункты ПДД 4.5 и 10.1 соответственно. Мальчик теперь будет лежать в больнице, а баба должна сидеть на нарах, где ее должны шпилить ковырялки. Такая незавидная судьба у тупых. А на дорогах на какое то время тупых станет меньше и это хорошо. Ну и мальчика жальче, ведь он туп в силу возраста, а бабе, в том что она тупая, оправданий нет. Я же баба - это не оправдание
Мальчики и бабушки это путь летунов на нары. Каждого летуна ожидает свой мальчик и своя бабушка
Бабы за рулем страшнее обезьяны с гранатой.
28.10.2019 12:37
- гость -
Тем более количество гранат увеличивается если она с завышенной самооценкой (например обеспеченна)
ну тут вообще трындец
Прекратите писать чушь.
отмажется бабенка, как пить дать
13:27
- гость -
отмажется бабенка, как пить дать
Типа малец был бухой?
Когда в одной руке айфон, а в другой руль, так и бывает. У многих баб привычка так ездить, типо я крута.