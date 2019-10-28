В Барнауле дорогу до детского сада перегородили бетонными блоками

В понедельник рано утром, 28 октября, родители, чьи дети ходят в детский сад на улице Попова, были неприятно удивлены, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Дорога к дошкольной организации оказалась перекрыта бетонными блоками. "Что за беспредел? Придется, наверное, заводить трактор и эти плиты переместить к дверям подъезда этого дома. Чем помешали?" — интересуются родители детей.
В комментариях к сообщению предполагают, что, скорее всего, загородили дорогу от машин. "Кстати, в этом году там положили асфальт и сделали новые тротуары. А тут как раз и плиты. Типа, не стоит ездить по нашей новой дороге", — пишет Алексей в подтверждение этой теории.
"А когда пожар? Будут бегать и искать виноватых? И орать на весь Барнаул, помогите нам! Тупость во всех ее проявлениях!" — пишет Сергей.
Появились и местные жители, которые рассказали, что у спецтранспорта есть проезд к этому дому. По их словам, во всех соседних домах тоже перекрыли дорогу с одной из сторон. "С подъездами к детскому саду все нормально. Просто любят через наш двор на своем автомобиле кататься", — разъяснил Леонид появление бетонных блоков на дороге.
Комментарии
ох аукнется таким самоуправщикам
кататься - это бесцельное перемещение, а привезти и увезти детей в садик - дело нужное. Блоки положили ущербные, у которых не ребёнка ни котёнка.
люди борятся за свой двор, молодцы
Все правильно! Дворы - не для проезда, даже и к садику. А если некоторые быдлородители так бензин экономят - то вот и получите-распишитесь!
те кто завалил дорогу идиоты! их защитники такие же
Ну что за люди? Не может наш человек, чтобы кому-то удобно и хорошо было. Нужно чтобы было плохо всем, тогда и настроение у таких засранцев повышается и чувство собственного величия.
если там нельзя ездить - то нужен знак, если можно - то блоки положили идиоты, им штраф впаять, чтобы самоуправством не занимались.
Как я их понимаю!!! Достали эти родители на авто. Приедешь домой и припарковаться негде. Или утром надо на работу ехать, а они твой гараж подперли. И ведь официальный вход со стороны С-Западной есть, но там же идти надо на 20 метров дальше. Эгоисты.
Барнаульцы уже не контролируют себя. Город дураков
назначение какое? дорога общего пользования? частая собственность? если бы садами обеспечивали по месту жительства никто бы не возил детей в сад за тридевять земель
сами то во двор как попадают?
Одни дураки борзеют и лень детей пешочком от дороги довести ножками - нужно проехаться. Другие дураки камни кладут чтобы никто не ездил. Хотя проблема решается цивилизованно: одни не злоупотребляют, другие не препятствуют.
Там по газону можно проехать и по тротуару. Я б в отместку за это самоуправство им весь газон на своем "тракторе" перепахал. Что б колеи по пол-метра были.