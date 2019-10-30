Семь золотых правил создания идеальной кухни

Идеальная кухня – какая она? На этот вопрос ответили эксперты компании Lorena*, дав несколько советов о том, как выбрать красивый и функциональный вариант.
- Идеальная кухня – это красивая кухня. Прежде всего, кухня должна радовать вас внешним видом. Теплая и уютная или лаконичная и строгая – кухня должна быть такой, какой вы себе ее представляете: вдохновлять на новые кулинарные шедевры или дарить спокойствие и гармонию.
- На кухне должно быть удобно. Советуем организовать рабочее пространство с ориентиром на свои бытовые привычки, частоту и особенности приготовления пищи. Если вы часто печете, предусмотрите специальную площадку для раскатки теста, а также ящик для хранения противней. Если кухня используется не так часто, то имеет смысл исключить из плана верхние шкафы и отдать предпочтение открытым полкам или функциональным нишам.
- На кухне должно быть безопасно. Не забывайте спрашивать сертификаты безопасности на материалы, из которых производится кухня. Так, мебель из ЛДСП должна иметь высокий класс безопасности – E1. В этом вопросе компромиссы и экономия неуместны. Если в семье есть дети, стоит выбрать радиусную столешницу, углы которой максимально скруглены, а также качественную фурнитуру, она не позволит поранить маленькие ручки.
- Кухня должна быть практичной. Выбирайте практичные отделочные материалы – легкие в уходе и устойчивые к воздействию пара, влаги, повышенной температуры и УФ-лучей. Современные материалы – к примеру, экошпон – полностью визуально и тактильно повторяют фасады из массива, но в отличие от последнего, совершенно не капризны в эксплуатации.
- На кухне должно быть светло. Не стоит пренебрегать дополнительным освещением. При работе на кухне в темное время мы загораживаем корпусом свет от центрального освещения на потолке, поэтому крайне важно, чтобы рабочая зона была охвачена светом должным образом. С этой задачей справятся светодиодные светильники, которые размещаются под навесными шкафами. Подсветка в пенале, которая включается при открывании, позволит быстро найти необходимые предметы даже в темноте. Рекомендуем использовать теплый светодиодный свет: он подарит вашей кухне уют и комфорт.
- Бытовая техника и розетки. Чтобы предусмотреть все нюансы, важно создать проект вашей будущей кухни до начала ремонта в помещении, вместе с дизайнером-консультантом разместить необходимую бытовую технику (с учетом потребностей хозяев, размеров и планировки кухни), предусмотреть для этого оптимальное количество розеток и создать схему их размещения.
- Идеальная кухня та, которая идеальна для вас. Кухня, созданная по индивидуальному проекту, позволит грамотно задействовать каждый сантиметр пространства, подобрать стиль, цвет и материалы для создания уникальной атмосферы вашего дома, учитывая все пожелания и идеи. Вы можете поработать над эскизом вашей кухни вместе с профессиональным дизайнером в салоне или сделать это самостоятельно с помощью 3D-конструктора Lorena.
Lorena – один из крупнейших производителей кухонной мебели в России с 30-летней историей. Европейские стандарты качества, индивидуальный подход к каждому заказу и передовые технологии делают эти кухни по-настоящему идеальными: каждая из них – это авторская работа, симбиоз труда опытных дизайнеров, рабочих, технологов и установщиков.
С Lorena вы можете реализовать любые творческие идеи и найти то, о чем мечтали. Ведь здесь:
- 60 моделей в трех стилевых направлениях;
- 168 декоров фасадов и столешниц;
- дизайн, который будет актуален ближайшие 5-7 лет;
- все для кухни в одном месте: мебель, обеденная зона, бытовая техника и коллекционные обои.
Приглашаем вас посетить салоны "Lorena кухни" и лично убедиться в том, что идеальные кухни существуют!
Узнать подробнее о кухнях Lorena можно по телефону: 8-923-641-42-11
Салоны "Lorena кухни" в Барнауле
ТРЦ Galaxy, проспект Строителей, 117, тел. 579-497
ТЦ "Москва", Павловский тракт, 251ж, 2 этаж, тел. 282-322
ТВК "Республика", проспект Космонавтов, 6г, тел. 202-372
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*Лорэна – прим. ред.