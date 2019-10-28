Алтайские кавээнщики продолжат борьбу за звание самой смешной команды края

Второй полуфинал официальной лиги "КВН-Алтай" пройдет 2 ноября в Барнауле. Игра традиционно состоится в ДК "Сибэнергомаш". Начало в 18.00. За право выхода в финал поборются команды "От Души" (Барнаул), сборная Сбербанка "Всегда Рядом" (Барнаул), "Турбо Пушка" (Новосибирск), "Электро Дед" (село Ключи), сборная Усть-Каменогорска (Республика Казахстан).
Напомним, что по итогам первого полуфинала в финал прошли команда КВН "Сын маминой подруги" (Барнаул), "Экстрим" (село Сычевка) и "Твердятич Пихто" (город Горно-Алтайск).
Финалисты поборются за главный приз сезона – поездку на Международный фестиваль команд КВН в Сочи "КиВиН-2020", где они смогут представить наш регион от лица единственной официальной лиги КВН Алтайского края "#КВНАЛТАЙ". Удачно выступив на фестивале в Сочи, лучшая команда края получит право играть в одной из телевизионных лиг КВН и, возможно, в следующем году барнаульцы смогут увидеть своих земляков не только лично, но и по телевизору.
Подробности смотрите в группе "#КВНАЛТАЙ" в соцсети "ВКонтакте" https://vk.com/kvnaltay .
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