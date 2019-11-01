Маленькая кухня: советы дизайнеров, как грамотно организовать пространство

Многих людей, выбирающих кухню, интересует вопрос, можно ли функционально разместить в ней все необходимое: духовку, посудомоечную машину, плиту, холодильник, микроволновку, раковину и стиральную машинку – на маленькой площади. Ведь если на страницах каталога мы, как правило, видим грандиозные проекты для больших домов, то в реальности часто приходится обставлять кухню площадью в шесть-семь квадратных метров. Эксперты компании Lorena* уверены: для небольших пространств тоже можно подобрать стильные решения.

1. Белый всему голова!

Настоящим спасением для небольшой кухни станет белый цвет: с его помощью можно визуально раздвинуть стены, отразить свет и усилить ощущение простора. А если вы боитесь переборщить со стерильностью, то наш совет – комбинируйте текстуры. Так, фасады кухни можно исполнить в глянце, стены оформить матовыми обоями или краской, а фартук – модной плиткой "кабанчик".

2. Больше отражающих поверхностей.

Не хотите кухню в белом цвете? Тогда обратитесь к другой "палочке-выручалочке" – отражающим поверхностям. Зеркала и глянцевые фасады творят настоящие чудеса на кухнях наших заказчиков. При заказе гарнитура советуем обратить внимание на новые декоры "Lorena кухни" в высоком глянце: хвоя, авокадо, лаванда, манго и годжи – все они прекрасно смотрятся в любом, даже самом маленьком помещении.

3. Разгружаем верх и задействуем стены.

Замените верхнюю базу стеллажами или открытыми полками. А в угловом варианте кухни расположите модули по одной стороне гарнитура с высотой до потолка. Так вы сохраните полезное пространство и разгрузите массивный верх. Советуем обратить внимание на стеллажные системы "Lorena кухни", например, Loft* или открытые полки для специй.

4. Форма определяет.

Всем своим заказчикам мы советуем обращать внимание на форму кухни. Какая она у вас? Квадратная? В этом случае советуем выбирать линейную расстановку, которая освободит место для столовой группы. Для прямоугольной кухни потребуется Г-образный гарнитур с обеденной группой в противоположном углу.

5. Полный порядок.

Опытные хозяйки знают, чем меньше пространство, тем оно требовательнее к порядку. И здесь нам на выручку придут "умные" комбинации из фанерных ящиков. Они располагаются в выдвижном ящике и не требуют особого ухода. Храните посуду рядом с приправами или крупами и просто возвращайте все на свои места после использования.

На сайте компании "Lorena кухни" много проектов для маленьких кухонь: все они доступны в разделе "Отзывы". Остается добавить, что Lorena – это один из ведущих производителей мебели в России, кухни которого отличают высокие европейские стандарты качества и передовые технологии.

Мир кухонь Lorena многогранный и разнообразный: здесь вы найдете более 60 моделей в трех стилистических направлениях: "Классика", "Городская классика" и "Модерн". Более 200 видов декора фасадов и столешниц, которые производятся непосредственно на фабрике, позволят реализовать любые творческие идеи, а опытные специалисты с удовольствием подскажут, как оптимизировать пространство при любой площади.

Выбирая "Lorena кухни", вы не просто покупаете гарнитур, вы становитесь частью большой и дружной семьи, ведь за брендом стоят более 200 000 довольных покупателей – счастливых владельцев воплощенной мечты.

Узнать подробнее о кухнях Lorena можно по телефону: 8-923-641-42-11

Салоны "Lorena кухни" в Барнауле

ТРЦ Galaxy, проспект Строителей, 117, тел. 579-497

ТЦ "Москва", Павловский тракт, 251ж, 2 этаж, тел. 282-322

ТВК "Республика", проспект Космонавтов, 6г, тел. 202-372

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*Лорэна, Лофт — прим. ред.