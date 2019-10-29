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Где в Барнауле можно попробовать вкусный и необычный кофе

, ИА "Амител"
Консервативный эспрессо, капучино с легкой пенкой или латте под стать настроению для вас приготовит улыбчивый бариста "Пионера"

На первом этаже ТРЦ "Пионер" прямо напротив главного входа находится маленькая и невероятно уютная кофейня Pioneer coffee. Удобное и доступное расположение делает это заведение незаменимым для деловых людей, которые спешат на работу или встречу, или для покупателей, желающих передохнуть, насладиться любимым кофе и затем продолжить покупки.

Чем же вкусненьким порадует Pioneer coffee? Конечно же, ароматными и бодрящими напитками, как горячими, так и холодными. Большим выбором десертов, которые дополнят любой напиток и удивят вкусом и качеством. Сиропами и добавками к кофе, чтобы придумать идеальную комбинацию и сделать ваш кофе еще вкуснее. И, конечно, улыбкой и доброжелательностью бариста.

 

Если вы предпочитаете не черный кофе, а вариации с молоком – обязательно попробуйте латте. Добавьте терпкий ореховый сироп или сладкий медовый. А если хотите прочувствовать настроение осени, специально для вас – тыквенный латте, уютный, как октябрьский вечер.

ТРЦ "Пионер"
г. Барнаул, пр-т Ленина, 102в, 4 этаж
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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.10.2019 09:52
Бырма_глот

Хы-хы.... Почитайте отзывы на эту богадельню на Флампе, прежде чем бежать туда сломя голову за вкусным кофе))

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