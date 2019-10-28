Институт культуры в Барнауле эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

Пожарная сигнализация сработала в институте культуры в Барнауле в корпусе по улице Антона Петрова, 212. Педагогов и студентов эвакуировали в считанные минуты сразу после того, как прозвучала сирена, сообщает с места происшествия корреспондент amic.ru.
К зданию института приехали три пожарные машины. Однако информация о возгорании не подтвердилась. Оказалось, что сигнализация сработала на пыль.
"Возгорания не было. Как сообщили пожарные, сигнализация сработала на пыль. У нас на третьем этаже ведут ремонтные работы, очищают стены", — рассказала amic.ru ректор Галина Буевич.
Комментарии