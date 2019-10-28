Священник РПЦ выступил в защиту коллеги, которого обвинили в избиении жены

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил о ложности сообщений об избиении рязанским священником собственной супруги, передает радиостанция "Говорит Москва".

"Это феминистский вброс. Просто это фейки такие. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево", – подчеркнул Смирнов.

По его словам, распространение таких слухов направлено на разрушение института семьи. Он отметил, что в России сейчас стремятся создать структуру, "которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам".

Смирнов также подчеркнул, что проступки во всех сферах гораздо реже тиражируются в СМИ, чем ситуации внутри РПЦ.

Ранее в СМИ сообщалось, что жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа. Полиция выясняет все обстоятельства.

На сайте Рязанской епархии сообщается, что местный митрополит Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.

Ранее Смирнов рассказал о способе, который поможет отучить ребенка ругаться матом, и привел личный пример. "Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", – назвал протоиерей чудодейственный способ. До этого он заявил о том, что "категорически необходимо" избивать богохульников.

Как пишет портал Ya62.ru, журналисты которого пообщались с Любовью Покровской, перед ними предстала миниатюрная хрупкая женщина в синяках. У нее четверо детей, и она с трудом ходит, потому что уже после второго кесарева сечения начались проблемы с ногами. Врачи поставили диагноз: мышечная дистрофия. Эта болезнь не лечится, но ее можно притормозить и замедлить, если иметь хороший уход дома. По словам женщины, ей с таким недугом можно было бы оформить инвалидность, но муж сказал, что ему не нужна жена-инвалид.