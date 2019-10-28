Священник РПЦ выступил в защиту коллеги, которого обвинили в избиении жены

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов заявил о ложности сообщений об избиении рязанским священником собственной супруги, передает радиостанция "Говорит Москва".
"Это феминистский вброс. Просто это фейки такие. С помощью НКО закупают сотрудников нашей Думы и прессу. И они муссируют эти темы и при этом врут направо и налево", – подчеркнул Смирнов.
По его словам, распространение таких слухов направлено на разрушение института семьи. Он отметил, что в России сейчас стремятся создать структуру, "которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам".
Смирнов также подчеркнул, что проступки во всех сферах гораздо реже тиражируются в СМИ, чем ситуации внутри РПЦ.
Ранее в СМИ сообщалось, что жена священника пожаловалась в полицию на избившего ее мужа. Полиция выясняет все обстоятельства.
На сайте Рязанской епархии сообщается, что местный митрополит Марк запретил иерею Владимиру Покровскому, клирику Казанского женского монастыря, в течение года служить в церкви за жестокое обращение с домочадцами и злоупотребление спиртным.
Ранее Смирнов рассказал о способе, который поможет отучить ребенка ругаться матом, и привел личный пример. "Я ему дал по роже, вот он уже пять лет не ругается", – назвал протоиерей чудодейственный способ. До этого он заявил о том, что "категорически необходимо" избивать богохульников.
Как пишет портал Ya62.ru, журналисты которого пообщались с Любовью Покровской, перед ними предстала миниатюрная хрупкая женщина в синяках. У нее четверо детей, и она с трудом ходит, потому что уже после второго кесарева сечения начались проблемы с ногами. Врачи поставили диагноз: мышечная дистрофия. Эта болезнь не лечится, но ее можно притормозить и замедлить, если иметь хороший уход дома. По словам женщины, ей с таким недугом можно было бы оформить инвалидность, но муж сказал, что ему не нужна жена-инвалид.
Комментарии
По мнению Смирнова, все подобные слухи - это заговор против страны. против КАКОЙ
Иногда этот Смирнов несёт такую ересь, что пора бы было патриарху и его синоду задуматься об отлучении, за богохульство.
Он отметил, что в России сейчас стремятся создать структуру, "которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам".
А раньше чертями пугали.
28.10.2019 14:53
- гость - Кто его отлучит? Он выполняет роль как Жириновский в думе. Еще есть Чаплин
Он отметил, что в России сейчас стремятся создать структуру, "которая без суда и следствия будет входить в семью, ее разорять, отбирать детей и отдавать их на воспитание гомосексуалистам".
А кто пытается создать? Вся власть в руках царя и единой россии, без их разрешения ничего сделать нельзя.
А верующие, очевидно, одобряют подобные высказывания своих религиозных лидеров, если никто из них и не протестует против такого...даже слово нельзя подобрать, чтобы дать характеристику тому, что этот поп несет.
Если это наговор, то откуда синяки у жены священника? Она говорит, что муж бьёт. Пусть полиция в этом разбирается, что гадать?