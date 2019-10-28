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Алтайские депутаты будут платить себе ежемесячно больше 30 тысяч рублей

, ИА "Амител", Елена Маслова
Траурные венки, аренда, поездки: законодатели четко определили, на что могут потратить эти деньги
Алтайское краевое Законодательное собрание / Фото: amic.ru

Алтайское краевое Законодательное собрание / Фото: amic.ru

С 1 января 2020 года депутаты Алтайского краевого Заксобрания (АКЗС), скорее всего, будут получать ежемесячную выплату 32 тыс. рублей. Это касается тех избранников, которые работают на неосвобожденной основе, то есть не за зарплату. Об этом говорится в проекте постановления АКЗС, документ рассмотрят 31 октября на сессии.

Этот документ будет отличаться от прежнего, оспоренного прокуратурой, тем, что теперь депутатов обяжут каждый месяц предоставлять финансовый отчет о потраченных средствах. Ответственность за достоверность сведений будет лежать на самих народных избранниках.

На что депутаты смогут потратить выплату:

  • аренду помещений для встреч с избирателями, для организации приемной депутата;
  • сувениры и подарки для поздравления граждан и организаций с праздниками и юбилеями, на траурные венки;
  • оплату мобильной связи и интернета для себя и своих помощников, почтовые расходы;
  • покупку канцелярии;
  • приобретение компьютеров, оргтехники, офисной мебели (один раз в созыв) для приемных депутатов, а также их ремонт и обслуживание;
  • оплату проезда на городском, пригородном железнодорожном и автомобильном пассажирском транспорте, а также на бензин в служебных поездках;
  • оказание помощи малоимущим и нуждающимся избирателям округа (не выше 4 тыс. рублей в месяц на одного), творческим коллективам и некоммерческим организациям (не более 15 тыс. рублей на заявителя) и на некоторые другие цели.

Если сумма, потраченная депутатом, будет превышать месячную выплату, то он может написать заявление, чтобы ее часть перенесли в следующий месяц.

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Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

28.10.2019 14:03
- гость -

Ну, просто супер подарки раздают за счет налогоплательщиков.

28.10.2019 14:07
- гость -

Статья утрешняя про рейтинги депутатов куда то списалась?! Может тогда вообще не писать про наших депутатов, или закрыть возможность комментировать, дабы народ не чернил наших святых угодников?

28.10.2019 14:09
- гость -

Подтверждать то чем будут? Множеством чеков и бумаг, как все командировочные или честным словом?
Вот руководителю росприроднадзора и 160 инкриминировали.

28.10.2019 14:09
- гость -

Писать надо! Пущай население смотрит за кого они голоса отдают...

28.10.2019 14:20
- гость -

"Траурные венки...", да на венки для депутатов народ с радостью скинется!

28.10.2019 14:22
- гость -

А до этого только за предущие 5 лет более ста миллионов были потрачены неизвестно на что.

28.10.2019 14:26
- гость -

"оплату мобильной связи и интернета для себя и своих помощников", это им еще и порносайты оплачивают из бюджета? Какая работа с избирателями? Они избирателей видят только перед выборами, когда лапшу на уши вешают! Мало того, что одного дармоеда содержим, так он себе еще кучу дармоедов-помощников набирает... Ну да, чего мелочиться, народ всех прокормит!

28.10.2019 14:46
- гость -

Что они решают.

28.10.2019 14:54
- гость -

Вон народ уж вторую неделю шумит по поводу сквера - и ни одна рожа не вышла даже просто поговорить! Ни один не рискнул даже в СМИ хоть слово сказать! Сидят себе, как мыши по норкам, бумажки перекладывают. Вот это работа с избирателями!
Предлагаю делать выплаты только после реальных встреч с избирателями, подтвержденных видеоматериалами и подписями этих самых избирателей и то - только в случае документально подтвержденного решения данным депутатом проблемы, ради которой состоялась встреча.

28.10.2019 15:11
Сергей Трофим

Нынче в тусе стало модным
Быть избранником народным.
И престижно и доходно.
В общем полный разносол...

28.10.2019 15:27
- гость -

Скромняшки, уработались прямо. Только край теряет молодежь.
Это даже хуже чем ленточный бор.

28.10.2019 15:29
- гость -

28.10.2019 15:24
- гость -
Что не терпится некрологи написать?! Вы уж не гоните лошадей, им положено прожить более чем обычным смертным.

28.10.2019 16:11
- гость -

Так уже сто лет краевые депутаты получают по тридцатнику в месяц. Только раньше от них чеков не требовали.
С другой стороны, эти доходы формируют пенсию для народных избранников. Как минимум, из расчета 30 000.

28.10.2019 16:19
- гость -


- гость -
Вон народ уж вторую неделю шумит по поводу сквера - и ни одна рожа не вышла даже просто поговорить! Ни один не рискнул даже в СМИ хоть слово сказать! Сидят себе, как мыши по норкам, бумажки перекладывают. Вот это работа с избирателями!


А что по этому поводу думает активный писатель депутат Писарев?

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