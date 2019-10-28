Роспатент и УФАС разошлись в вопросе о праве использования бренда "Фирсова Слобода"

Роспатент и УФАС Алтайского края разошлись во мнении, по вопросу кто имеет право пользоваться товарным знаком "Фирсова Слобода". На прошлой неделе антимонопольщики заявили, что право на использование бренда принадлежит агентству недвижимости "Дом", а ООО "Фирсова Слобода" нарушила правила честной конкуренции.

Между тем Роспатент 11 октября 2019 года подтвердил право на использование данного товарного знака за ООО "Фирсова Слобода" и признал несостоятельными претензии агентства недвижимости "Дом" (документ имеется в распоряжении редакции).

Интересно в этой ситуации то, что решение УФАС было вынесено еще 16 сентября, но пресс-релиз по СМИ разослали уже после того, как Роспатент вынес прямо противоположное решение по использованию товарного знака. А вопросы определения законности авторских прав находятся в ведении Роспатента.

"Дело в том, что ООО "Фирсова Слобода" уже выиграло дело в Палате по патентным спорам при Роспатенте, где все претензии агентства недвижимости "Дом" признаны несостоятельными и, как указано в результирующей части заключения Палаты, "принято решение отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 689848", т.е. ООО "Фирсова Слобода" по-прежнему остается единственным законным правообладателем товарного знака "Фирсова Слобода", – пояснил ИА "Амител" директор агентства по брендингу и защите интеллектуальной собственности "Александр Франц и партнеры" г-н Александр Франц.

Он также выразил надежду, что в дальнейшем и УФАС будет принимать во внимание "точку зрения профильного органа по интеллектуальной собственности, каковым является Роспатент".

Директор ООО "Фирсова Слобода" Михаил Кочетов также выразил удивление информацией, поступившей в СМИ от пресс-службы алтайского УФАС.

"У ФАС нет полномочий определять законность или незаконность приобретения авторских прав. Эти вопросы находятся в ведении Роспатента. А вот Роспатент отказал в удовлетворении жалобы АН "Дом" по поводу охраны авторских прав на торговую марку "Фирсова Слобода", – сообщил Кочетов.

Он подтвердил, что ООО "Фирсова Слобода" намерена обжаловать решение УФАС. На это у компании есть три месяца со дня вынесения решения.

Кочетов также напомнил, 29 мая суд первой инстанции принял сторону ООО "Фирсова Слобода" и запретил АН "Дом" использовать наименование "Фирсова Слобода" на сайте и других интернет-ресурсах (дело № А03-3691/2019, решение от 29 мая 2019 года). Апелляционная жалоба на это решение со стороны АН "Дом" будет рассмотрена 18 ноября.

С чего все началось

Агентство недвижимости "Дом" и Андрей Слободян начали сотрудничать в 2006 году. Слободян готовил земельные участки под строительство индивидуальных жилых домов, а АН "Дом" организовывало продажи этих участков. За вознаграждение. Также за вознаграждение агентство недвижимости продвигало продукт: создало интернет-сайт, организовывало публикации в СМИ, рекламу на радио и ТВ.

"Эти деньги оплачивались дополнительно к комиссионному вознаграждению за продажу участков. Соответственно, появившееся наименование районов малоэтажной застройки – Фирсова Слобода – продукт, созданный на деньги А. Д. Слободяна, и АН "Дом" не имеет к этому никакого отношения", – подчеркивает Михаил Кочетов.

В 2017 году в отношениях партнеров наметился разлад. Тогда со стороны Слободяна было принято решение о смене партнера по продажам и изменению модели продаж земельных участков.

В 2018 году было создано ООО "Фирсова Слобода", ставшее подразделением по продажам земельных участков в микрорайонах, которые продолжает строить Слободян.

Но в этот же период между бывшими партнерами возник спор за использование товарного знака "Фирсова Слобода". АН "Дом" сочло, что имеет право использовать товарный знак "Фирсова Слобода", так как именно оно сделало его узнаваемым и популярным. Решить вопрос мирно не получилось. В итоге весной 2019 года началось разбирательство в Арбитражном суде Алтайского края.