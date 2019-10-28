Глава алтайского профсоюза педагогов: весь рост зарплаты учителей "съела" инфляция

За последние семь лет зарплаты в образовании номинально выросли на десятки процентов. Однако инфляция почти полностью этот рост нивелировала. Реально зарплата выросла только у педагогов допобразования.

Об этом 24 октября руководству АКЗС рассказал глава регионального отделения профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев. Однако он, отметил, что последние решения властей края позволили улучшить ситуацию в сельских школах.

По словам Абдуллаева, с 2012 года зарплаты в номинальном выражении выросли: у учителей – на 36%, у педагогов допобразования – на 66%, у воспитателей в детсадах – на 46%. В Алтайском крае рост даже больше, сказал глава профсоюза: "Мы начинали с 15 тысяч средней зарплаты, сегодня она 26 тысяч. Но купить учитель на эти 26 тысяч может меньше, чем в 2012 году".

Инфляция более 50% "съела" весь рост, констатировал Абдуллаев. "Даже с учетом очень скромных оценок Росстата по уровню инфляции на пять лет, получается, что средняя зарплата выросла только у педагогов допобразования – на 16%. А у учителей она даже снизилась. Мы обратили на это внимание наших российских законодателей, правительства", – сказал глава профсоюза.

Однако, подчеркнул он, реформа системы оплаты труда учителей, которая прошла в этом году, и выделение дополнительных средств на зарплаты бюджетникам, устранили другой "несправедливый перекос". Например, работа учителя больше не зависит от ученико-часа: "Мы ушли от того, что учитель в Солтонском районе получал на двух ставках 13 тысяч рублей, а в крупной школе в Бийском районе – 20 тыс.".

Абдуллаев назвал и другие позитивные последствия: "Там, где хотели уйти молодые специалисты, они остались. Была проблема в Романовском районе, когда учителя из крупных школ не хотели ездить в малокомплектные вести уроки, потому что оплачивалось меньше в два раза. Сейчас ездят, все часы разобраны".

Теперь основные требования профсоюза направлены к федеральным властям.

"Мы требуем единых подходов к определению зарплаты учителей. Не может в Кемеровской области педагог получать за одно, в Новосибирской – за другое, в Алтайском крае – за третье. У нас 85 регионов в стране и 85 систем оплаты труда. Хотя у нас единый госэкзамен, единый образовательный стандарт – все единое, даже учебники приводят к единообразию, а платят везде и по-разному и за разное", – резюмировал Юрий Абдуллаев.