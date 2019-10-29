ФГДС и ФКС без боли: врачи развеяли мифы о популярных эндоскопических процедурах

Слова ФКС и ФГДС вас пугают? Напрасно! Директор медицинского центра "Медлайн" Светлана Анатольевна Ананина и врач-эндоскопист Юрий Валентинович Железков готовы развеять ваши страхи перед эндоскопическими процедурами.

– Считается, что у японцев наиболее высокая продолжительность жизни: мужчины в этой стране живут более 80 лет, а женщины – около 87. Это больше чем в России на 16 и 10 лет соответственно, и во многом благодаря своевременной, ранней диагностике заболеваний. Какая диагностика помогает японцам так долго жить?

Светлана Ананина: По данным регионального Минздрава заболевания ЖКТ занимают пятое место среди причин смертности в Алтайском крае. Те или иные заболевания пищеварительной системы присутствуют почти у 90% населения. Вот только проблемы с кишечником – это довольно деликатная тема. И далеко не все пациенты обращаются к врачу. Это печальная статистика. Благодаря информативным эндоскопическим методам исследования, таким как фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) и фиброколоноскопия (ФКС), японцы значительно повысили продолжительность жизни за счет меньшей смертности от злокачественных заболеваний желудочно-кишечного тракта, а именно из-за раннего выявления доброкачественных и злокачественных новообразований ЖКТ и своевременного применения эффективных способов лечения.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) регулярное, не реже одного раза в пять лет, обследование толстого кишечника необходимо каждому человеку после достижения сорокалетнего возраста, чтобы вовремя обнаружить начало рака кишечника и других тяжелых болезней.

– Почему у нас так боятся этих методов обследования, и стоит ли это делать?

Юрий Железков: Всех пугают те неприятные ощущения во время обследования, которые еще недавно испытывали пациенты. Стоит напомнить, что медицина не стоит на месте, и чтобы устранить болезненные ощущения при процедуре, перед ее проведением проводится местная анестезия. При желании пациента их можно полностью исключить проведением процедуры под наркозом.

– Что дают исследования фиброгастродуоденоскопия и фиброколоноскопия?

Светлана Ананина: Фиброгастродуоденоскопия позволяет диагностировать признаки воспаления в пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке. Метод незаменим для выявления желудочного кровотечения, расширения вен пищевода при болезнях печени. Фиброколоноскопия выявляет подобные болезни в кишечнике. Исследование помогает выявить полипы, которые являются предопухолевыми заболеваниями. Во время исследования врач-эндоскопист может их удалить, провести процедуру биопсии (взять частички полипов) и направить на дальнейшее гистологическое исследование для исключения их злокачественной природы. Ранняя и точная диагностика важна и для лечащего врача, и особенно для больного человека, который ожидает получить полноценное лечение как можно скорее. Кроме того, эти исследования проводят повторно для уточнения эффекта лечебных мероприятий.

– Есть ли альтернатива этим методам исследования?

Юрий Железков: Конечно есть и другие методы диагностики, например, ирригоскопия, компьютерная томография, но по информативности и диагностике воспалений и выявлении образований фиброгастродуоденоскопию и фиброколоноскопию ничто не превосходит. Когда речь идет о выявлении таких серьезных заболеваний, как онкологические, вряд ли стоит пренебрегать эндоскопическими методами. Сейчас исследование можно провести под общим обезболиванием, после которого пациент сам уходит домой через пару часов.

– В чем преимущества обследования в центре проктологии и урологии "Медлайн"?

Светлана Ананина: Отличие нашего медицинского центра – это специализация на лечении широкого спектра заболеваний в сфере проктологии, урологии и гастроэнтерологии. Мы лечим комплексно, проводя полное исследование, принимая во внимание проблемы всего организма. Для этого в нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, у которых можно пройти различные обследования, в том числе и инструментальные (УЗИ, ЭКГ, РРС и др.), и сдать анализы. Если вы обратились с проблемой, связанной с геморроидальной болезнью, то врач после проведения первичного приема по необходимости предложит проведение эндоскопических исследований, прием гастроэнтеролога и других специалистов нашего центра. Большинство обследований и консультативных приемов врачей возможно пройти в один день без очереди в комфортных условиях. Проведение консультаций и обследований в короткий срок позволяет оперативно поставить диагноз и не теряя времени начать лечение выявленных патологий. Ничего не бойтесь и будьте здоровы! Запишитесь на обследование и избавьтесь от страха!

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