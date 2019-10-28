Ведущий театр Белоруссии приедет с гастролями в Барнаул

Гастроли Национального академического драматического театра имени Максима Горького пройдут 31 октября и 1 ноября в Барнауле. Актеры первого русского театра в Белоруссии приедут на Алтай по федеральной программе "Большие гастроли". В разные годы в краевую столицу приезжали театры из Санкт-Петербурга, Грузии, Казахстана. В этот раз на сцене Алтайского краевого театра драмы имени Василия Шукшина гости из Минска представят два спектакля на русском языке.
"Пане Коханку" – визитная карточка театра, один из его самых зрелищных и успешных спектаклей с обилием сложных декораций и большим количеством исполнителей. Его действие происходит в XVIII веке. Главный герой – Кароль Станислав Радзивилл – один из самых богатых и влиятельных магнатов Великого Княжества Литовского. Постановка – плод сотрудничества главного режиссера театра Сергея Ковальчика и драматурга Андрея Курейчика. Спектакль вызывает споры, далеко не все согласны с трактовкой образа главного героя. Но зрители и критики сходятся в том, что это замечательное событие на белорусской сцене.
Второй спектакль в гастрольной программе "Знойные мамочки" – комедия американского драматурга Дэвида Кристнера о двух неунывающих вдовах. Оказавшись под одной крышей, они не желают мириться с условностями, навязанными возрастом. В главных ролях – народные артистки Белла Масумян и Ольга Клебанович.
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