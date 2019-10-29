Физическое и духовное. Алтайские дзюдоисты посадили деревья в честь Дзигоро Кано

Дзюдо – это не только физическое развитие, но и духовное. С такими словами 28 октября начал акцию по высадке деревьев во Всемирный день дзюдо (отмечают в день рождения основателя этого вида спорта Дзигоро Кано) прославленный алтайский спортсмен Иван Нифонтов. Лопатами поработали юные спортсмены и тренеры краевой спортивной школы олимпийского резерва, а также члены попечительского совета Федерации дзюдо Алтайского края.

Каждый год дзюдоисты всего мира в этот день проводят тематические неспортивные акции. В 2019 году она посвящена спасению планеты и называется "Посади дерево".

"ЮНЕСКО признало дзюдо лучшим видом спорта не только для физического развития, но и духовного. Такие мероприятия – важный аспект воспитания молодых спортсменов. Мы стараемся привить основополагающие жизненные принципы. Один из них – бережное отношение к природе. Я считаю, что придерживаться его необходимо каждому уважающему себя человеку. А уж тем более мужчине, который, как известно, должен сделать в жизни три вещи: построить дом, воспитать сына и посадить дерево", – рассказал amic.ru заслуженный мастер спорта России, чемпион мира и Европы Иван Нифонтов.

С недавнего времени Нифонтов – депутат Барнаульской гордумы. Поддержать акцию пришли его коллеги – депутаты БГД, члены попечительского совета Федерации дзюдо Евгений Носенко и Вячеслав Перерядов, а также член совета, председатель краевого совета "Динамо", руководитель регионального управления ФСБ Юрий Мороз.

Дождь и ветер не помешали дзюдоистам отметить свой профессиональный праздник и оставить след на долгие годы. Юным спортсменам помогали старшие товарищи. Как сказал Иван Нифонтов, дзюдоисты всегда были сплоченной командой. 15 молодых ясеней и черемухи высадили в нагорной части Барнаула, в сквере по улице Аванесова (в районе домов 133-147). Рядом расположена аллея ветеранов Великой Отечественной войны.

"Красиво и зелено должно быть не только в центре города", – пояснил выбор места Иван Нифонтов.

Его тренер, старший тренер-преподаватель отделения дзюдо краевой спортивной школы олимпийского резерва, президент борцовского клуба "Витязь", заслуженный тренер России Игорь Вотяков тоже принял участие в высадке деревьев. Он подчеркнул, что для дзюдоистов подобные акции очень важны не только как дань учителю, но и как участие в жизни города.

"Очень важно, что ребята понимают значение этой акции. Это не просто событие, которое запомнится им на всю жизнь, это благое дело, каждый из них помог в благоустройстве города. А накануне мы с самыми маленькими ребятами посадили елочку около краевой спортивной школы", – рассказал Игорь Вотяков amic.ru.