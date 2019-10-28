Барнаульцы пожаловались на опасный дом, с которого слетает шифер при сильном ветре

Люди, которые проходят мимо этого дома, всегда смотрят на крышу / Фото: vk.com/barneos22
Жителей Барнаула попросили проявлять максимальную бдительность, когда они проходят мимо дома № 32 по улице Гоголя. Такое обращение появилось в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Хотелось бы предостеречь тех, кто проживает или просто бывает в районе дома. Такая картина во время ветра наблюдается не в первый раз", — рассказывают местные жители, прикладывая фотографии слетевшего с крыши шифера.
По их словам, управляющая компания и жилищная инспекция бездействуют, а плановый ремонт кровли стоит чуть ли не на 2030 год.
"Совет дома тоже пользы никакой не несет. Сам дом находится в полуаварийном состоянии, ремонта не видел десятилетиями. Разборки с управляющей компанией привели только к снижению поборов. В мае этого года грозили ремонтом и возвращением горячего водоснабжения, которого нет уже лет пять, но дальше объявления на подъезде дело не пошло. Очевидно, как всегда ждут, когда беда случится", — говорится в сообщении.
Напомним, на 28-29 октября в Барнауле объявлено штормовое предупреждение. Сегодня коммунальные службы города устраняют последствия сильного ветра. Было зафиксировано падение веток деревьев и частей плохо закрепленных конструкций на нескольких улицах. В результате пострадало несколько автомобилей.
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