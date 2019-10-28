Новосибирский прокурор нашел себе заместителя из Алтайского края

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев официально получил себе в замы 39-летнего Игоря Мищенко. Ранее они долгое время работали в прокуратуре Алтайского края. Приказ о назначении подписал прокурор страны Юрий Чайка. 28 октября нового зампрокурора представили коллективу, следует из информации на сайте ведомства.
Ранее Игорь Мищенко работал в прокуратуре Алтайского края вместе с Яковом Хорошевым, который в феврале 2019 года занял кресло прокурора Новосибирской области.
Игорь Мищенко родился в 1980 году. В 2002 году окончил Алтайский государственный университет по специальности "юриспруденция". Позже работал в Следственном комитете по Алтайскому краю. Позже он стал прокурором по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры региона, а также был прокурором Калманского района и заместителем прокурора Барнаула.
С марта 2017 года работал начальником отдела кадров прокуратуры Алтайского края.
Награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", знаком отличия "За верность закону" III степени.
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удачи