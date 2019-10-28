Барнаульцев из-за премьеры сериала бесплатно угощали кофе и пирожными

Жителей Барнаула бесплатно кормили все выходные кофе и пирожными макарони. Акция прошла в честь премьеры второго сезона сериала "ИП Пирогова" и телеканала "Супер".
На этот раз основное действие разворачивается в стенах кафе-пекарни, которую предприимчивый кондитер Вера Пирогова, роль которой исполнила актриса Елена Подкаминская, обустроила по своему безупречному вкусу. Однако двери кондитерской не успевают открыться, как героине вновь приходится решать одну проблему за другой. Потоп, поминки, скандальные соседи, хамоватые покупатели, нерадивые помощники – каждый новый день сулит Вере неприятности.
Сериал стартует 28 октября на телеканале "Супер".
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