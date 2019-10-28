Орешкин сравнил Счетную палату с агентом чужой разведки, который постоянно мешает

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин пожаловался на огромное количество запросов от Счетной палаты, которые мешают его ведомству нормально работать, пишет РБК.
"Сотрудники сидят, пишут, пишут, пишут, отправляют. Не только Счетная палата, это и аппарат правительства, это и прокуратура, то есть целый ряд ведомств, которые вот эту вот отчетность собирают", — сказал Орешкин на форуме "Стратегическое планирование в регионах и городах России".
Министр пожаловался, что сотрудники его ведомства еженедельно отправляют в Счетную палату данные по каждому нацпроекту, помимо других ежемесячных запросов.
По словам Орешкина, чрезмерная загрузка написанием отчетов парализует ведомство. В пример он привел советского агента Кима Филби, который отвлекал от работы британскую контрразведку.
Министр даже процитировал Филби: "Благодаря мне сотрудники первого главного управления КГБ СССР могли работать в Великобритании, как говорится, в полный рост, так как работники контрразведки МИ-6 были мной отвлечены на написание никчемных бумажных справок и отчетов. Когда мои сотрудники начинали активно вести работу, вербовать агентуру, выявлять резидентов, я заваливал их никому не нужной бумажной рутиной, и их активность очень быстро сводилась на нет. Я горжусь тем, что лично разработал и ввел несколько новых форм отчетов".
На форуме присутствовал и глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он поинтересовался, значат ли слова Орешкина то, что ему необходимо искать врагов в своих рядах. "Алексей Леонидович, вот здесь могу сказать, что искать их нужно в ваших рядах, например. У вас есть возможность в Счетной палате найти, кто там является агентом иностранной разведки", — ответил ему Орешкин.
Ранее Кудрин заявил о попавшей в "застойную яму" экономике России. По его словам, таких низких показателей в стране не было со времен Второй Мировой войны.
Комментарии
И налоговая служба тоже так работает