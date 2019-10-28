После страшного ДТП алтайские "скорые" будут управляться единой диспетчерской службой

Скорая медицинская помощь Алтайского края к концу 2019 года перейдет под управление единой диспетчерской службы, сообщается на официальном сайте региона.
"Мы завершаем формирование единой диспетчерской службы скорой медицинской помощи. С 6 ноября начнется переключение районов на станцию скорой помощи города Барнаула. Мы ставим себе задачу переключить весь Алтайский край на Барнаул до 1 декабря. В этой ситуации нам будет гораздо проще управлять всеми бригадами скорой помощи", — пояснила замминистра здравоохранения края Наталья Белоцкая на оперативном совещании в правительстве региона.
По ее словам, такая система позволит лучше координировать работу "скорых" в части оперативности реагирования на вызовы: на место будет направляться ближайшая бригада.
Белоцкая подчеркнула, что министерством была проанализирована работа скорой помощи 26 октября, когда в ДТП пострадали 16 человек, из которых восемь погибли. На основе данных системы спутниковой навигации ГЛОНАСС выяснилось, что первая бригада прибыла на место происшествия через 27 минут после поступления сигнала диспетчеру в Топчихинской ЦРБ, при этом медики находились в 36 километрах. По словам замминистра, анализ работы показал — все, что в этот день могла сделать медицинская служба, было выполнено в полном объеме.
В Минздраве также рассказали, что на месте ДТП работали четыре фельдшерские бригады скорой помощи и три реанимационные бригады краевого Центра медицины катастроф.
Ранее сообщалось, что все пострадавшие в аварии получают необходимое лечение. Четверо санитарной авиацией и наземным транспортом были доставлены в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Состояние пациентов стабильно тяжелое, они находятся в реанимации. Двое человек с травмами средней степени тяжести проходят лечение в хирургическом отделении Топчихинской ЦРБ, двое – в хирургическом отделении Алейской ЦРБ.
Жуткая авария произошла 26 октября на 74-м километре автодороги Барнаул – Рубцовск Топчихинского района Алтайского края. Водитель автомобиля Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. В результате ДТП погибли восемь человек и еще восемь получили травмы различной степени тяжести.
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