Адвокаты обвиненных в убийстве Михаила Седова хотят обжаловать приговор

Адвокаты Михаила Поспелова и Евгения Кочергина, которых признали виновными в убийстве барнаульца Михаила Седова, подали апелляционные жалобы на приговор, пишет алтайская "Комсомольская правда".
Первой подала жалобу адвокат 22-летнего Поспелова. Юрист рассказала, что ее жалоба была предварительной, а суть претензий сводится к просьбе оправдать ее подзащитного. Защитник второго обвиняемого, 22-летнего Кочергина, тоже подал жалобу на приговор, но до сих пор не дает никаких комментариев по поводу позиции защиты.
В целом, как пишет издание, претензии касаются присяжных. Предполагается, что на их решение повлияли сообщения в СМИ, которые указывали фамилии подозреваемых и писали подробности убийства.
Приговор будут обжаловать в Новосибирске, в недавно созданной судебной коллегии по уголовным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции. Если сторону защиты не устроит и новый вердикт, то адвокаты смогут подать кассационную жалобу уже в Верховный суд. Дата апелляционного заседания еще не назначена. Вероятно, что в этом году оно вообще не состоится.
Напомним, Алтайский краевой суд 10 октября вынес вердикт по делу о жестоком убийстве Михаила Седова. Поспелов проведет 18 лет в колонии строгого режима, а Кочергин – 16 лет.
Адвокат вдовы Седова Дмитрий Липатников прокомментировал amic.ru приговор. "Соответствует ли назначенное наказание нашему желанию? Трудный вопрос. Наверное, все-таки больше соответствует, если учесть опыт подобных дел. Хотя никакое назначенное наказание не вернет жизнь убитому", – отметил он.
Вечером 2 октября 2018 года в гаражно-строительном кооперативе на ул. Малахова обвиняемые планировали угон автомобиля. В поле их зрения попала машина 38-летнего Михаила Седова (Subaru). Парни избили владельца авто металлическими монтажками, закрыли его в багажнике и вывезли на озеро Пионерское. Там они нанесли мужчине пять ножевых ранений, а его тело спрятали в лесу. Машину Михаила угонщики бросили в районе пос. Власиха, на ул. Ковыльной, забрав только деньги. Позже в СМИ появились две истории обвиняемых. В одной мать Поспелова рассказала, что из ее сына выбили признательные показания. А в другой Кочергин через своего адвоката поведал, как Поспелов заставлял его убивать человека ради автомобильных колес.
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