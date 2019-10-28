У знаменитой толстой кошки Шлакоблок появился свой YouTube-канал

Кошка по кличке Шлакоблок из США стала всемирно знаменитой после того, как в Сети появилось видео с упражнениями для похудения, пишет "Питомцы Mail.ru".
Шлакоблок страдает от ожирения, ветеринары назначили ей особую диету и физические нагрузки на специальной водяной беговой дорожке. Кошке процедуры не очень понравились.
На первом занятии она заняла угол и водила лапкой по беговому полотну. Эти кадры и стали популярными, после того как на них обратило внимание издание Daily Mail.
В клинике решили не останавливаться и завели канал на YouTube "Cinder Gets Fit", где теперь будут показывать весь путь похудения кошки. Сейчас у нее уже почти 5,4 тыс. подписчиков.
Ранее сообщалось о бийском Степане, которого назвали самым толстым котом в городе. По словам хозяйки, во всем виноваты его гены. Сейчас Степан сидит на диете. Кот настолько хорош, что за последние годы его трижды пытались украсть, но не смогли унести.
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