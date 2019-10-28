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Жительница алтайского села ответит за свиней, покусавших маленькую девочку

, ИА "Амител"
Ребенок споткнулся, когда убегал, и свиньи начали рвать ребенка
Хозяйка свиней свою вину не признала / Фото: thescottishsun.co.uk

Хозяйка свиней свою вину не признала / Фото: thescottishsun.co.uk

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональный СК.

"В июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих местной жительнице, которые бродили по улицам", — рассказали в ведомстве.

Старшая сестра смогла убежать, а младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка, отмечают в СК. В результате девочка получила многочисленные раны по всему телу. Была госпитализирована в больницу.

Обвиняемая свою вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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