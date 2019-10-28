Жительница алтайского села ответит за свиней, покусавших маленькую девочку

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней женщины, обвиняемой в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщает региональный СК.
"В июле 2019 года в одном из сел Ельцовского района две сестры четырех и семи лет гуляли по селу. Внезапно на девочек напали несколько свиней, принадлежащих местной жительнице, которые бродили по улицам", — рассказали в ведомстве.
Старшая сестра смогла убежать, а младшая споткнулась, и животные начали рвать ребенка, отмечают в СК. В результате девочка получила многочисленные раны по всему телу. Была госпитализирована в больницу.
Обвиняемая свою вину не признала. Уголовное дело направлено в суд.
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