В Яровом сбили подростка, который пытался перебежать дорогу рядом с зеброй

В Яровом сбили подростка, который, судя по видеозаписи, пытался перебежать дорогу рядом с пешеходным переходом, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в понедельник, 28 октября, около 21:00 возле магазина "Тридцатый", расположенного по адресу Квартал Б дом № 30. О состоянии подростка пока информации нет.
Комментарии
Людям скармливают столько много новостей про сбитых пешеходов. Никогда такого не было, и вот на тебе. К чему же их морально готовят?
к снижению лимита превышения скорости. Но штрафы при этом не понизят
гость, когда "жрать" нечего, то кормят тем, что есть.
29.10.2019 07:41
Гость
Иными словами, когда есть магазинчик рядом с домом, в супермаркет через одну остановку ходить лениво.
Не понятно почему он по пешеходному не побежал, ведь он был ближе. Нахрена он по диагонали бежал? И на пешеходник выскочил бы, у водителя не было шансов, а тут еще по диагонали
Иными словами,
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гость, когда нет позитивных новостей, а пешеходов давят как тараканов на столе, то тебя кормят этим блюдом. На кадрах видно, что он бежал из за стоящей машины к зебре и по своей дурости получил.
Теперь родителям еще за машину выплачивать. Если не найдут превышения скорости перед переходом в условиях ограниченной видимости
Потому что ребенок
Кстати стоящая машина действительно ограничивала видимость и это требуется учитывать, даже как повороты, сугробы и т.д.
У нас на дороге от Борзовки до Южного кусты близко к дороге подходят, там сильное ограничение видимости, кто из куста выскочит, вообще не понятно. Я там 60 боюсь ехать, можно не успеть
29.10.2019 08:11
Гость
когда нет позитивных новостей
У вас что-то с глазами или неумение пользоваться поисковиком.
Например "Полиция Монголии пересела на российскую Ладу 4х4".
Лучше же звучит, чем питерская пьяная расчлененка.
"Полиция Монголии пересела на российскую Ладу 4х4"
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Ведро болтов, гаек, шайб и шурупов? Когда все это посыпятся, то бросят, как загнанную кобылу.
29.10.2019 08:11
Гость
Вот именно! Закрывала обзор стоящая у перехода машина, а почему едущий водитель и прекрасно видящий переход решил, что за машиной которая закрывает обзор никого нет?
Не получилось у балбеса самовыпилиться, в следующий раз
А че не башку на рельсы как в Рубцовске? Понадежнее способ!
Съемка откровенно постановочная, один снимал, другой бежал, "зато сколько лайков наберем". У водителя не было никаких шансов избежать этого пешебега
а где видос? почему только черный прямоугольник Малевича?
29.10.2019 09:44
- гость -
кто снимал? снимала камера наблюдения. это уже потом с монитора кто то слил
А зачем кому-то еще снимать, когда есть камера наблюдения? главное бежать строго по оси ее съемки, чтобы из кадра не выпасть