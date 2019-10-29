Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США

Спутник Samsung для создания космических селфи рухнул на одну из ферм в американском штате Мичиган, сообщает "Газета.ру".
Спутник был запущен для того, чтобы пользователи могли сделать селфи, отправить его в космос и получить обратно с космическим фоном. Кроме того он нес за пределы земли фотографии голливудской звезды Кары Делевинь.
Справиться со своей культурно-развлекательной программой спутнику не удалось, зато удалось потрепать ферму и обесточить целый населенный пункт. ПРи падении он зацепил линию электропередач.
Представители компании Samsung извинились перед фермером, но уточнили, что посадка была запланированной.
Комментарии
потому что неосвящен был
Фермы США в опастносте.
Не похоже что он был в космосе. обшивка и солнечные батареи бы обгорели при падении
Сказали был, значит был. Американцам нужно верить на слово.