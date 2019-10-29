В России за 1,3 млрд рублей изменят подход к учету бедности

Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, пишет РБК со ссылкой на подготовленный ведомством проект постановления правительства.
Отмечается, что нововведения необходимы для повышения качества измерения статистики бедности, а также усиления адресности социальной помощи от государства. Для реализации планов потребуется 1,3 млрд рублей из федерального бюджета за три года.
Из документа следует, что с 2020 года Росстат ежегодно будет верифицировать свои данные об уровне бедности информацией о доходах населения, которой располагают Федеральная налоговая служба (ФНС) и Пенсионный фонд России (ПФР). Это, конечно же, не повлияет на окончательную оценку уровня бедности, но позволит повысить статистическую надежность результатов, подчеркнули в Росстате.
"Однозначно данные будут точнее, потому что налоговая видит все налоги и официальные денежные поступления, а Пенсионный фонд обладает информацией об уплаченных страховых взносах", — считает старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук.
Другим нововведением в изучении бедности станет то, что Росстат начнет изучать и анализировать информацию об условиях жизни, финансовом положении и условиях трудовой деятельности по трем целевым группам:
- семьи с детьми в возрасте до 18 лет, в том числе с детьми до трех лет и до семи лет;
- граждане старшего поколения;
- женщины с детьми.
Исследование финансового положения семей с детьми будет проводиться с 2021 года ежегодно с охватом 20 тыс. домохозяйств. Наблюдение условий жизни пенсионеров начнется уже с 2020 года с охватом 25 тыс. домохозяйств. Результаты исследований по целевым выборкам будут опубликованы Росстатом в 2021 году, следует из проекта постановления.
В июле 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев сообщал, что с 2020 года Росстат начнет рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, которая позволит учесть индивидуальные особенности каждого нуждающегося, включая его доходы, здоровье, условия проживания, состав семьи и другие факторы. Данные для системы будут брать из Пенсионного фонда, единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и налоговой службы. Сегодня для измерения бедности Росстат использует соотношение доходов населения с установленной чертой бедности — прожиточным минимумом. Напомним, 22 октября Росстат опубликовал статистику, согласно которой половине российских семей хватает денег только на еду и одежду.
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