Россиянам рассказали, где можно узнать о статусе предпенсионера

Правительство России определило, где граждане смогут узнать, относятся ли они к категории предпенсионеров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно распоряжению, в любом отделении Пенсионного фонда России, а также в МФЦ, можно будет получить информацию об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста, подать запрос на уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию, а также на выплату пенсии гражданам, выехавшим на постоянное проживание за рубеж.
Аналогичные нормы приняты и в отношении запросов о размере материнского капитала.
В целом, как отмечается, документ устанавливает перечень услуг, которые можно получать в любом представительстве того или иного органа власти, независимо от места проживания или регистрации получателя услуги, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Правда, в последнем случае ведомство должно заключить с МФЦ соглашение о взаимодействии.
Ранее в Пенсионном фонде России сообщили, что при отсутствии возможности трудоустройства россияне предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно. Такая пенсия назначается за два года до пенсионного возраста с учетом переходного периода.
Понятие "предпенсионный возраст" закреплено в законодательстве РФ – это возраст за пять лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Для этой категории предусмотрен целый ряд специальных льгот. В частности, их нельзя уволить – за это предусмотрена уголовная ответственность работодателя, им положены ежегодно два оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации, также для них установлены такие же налоговые льготы, как и для граждан, достигших пенсионного возраста. По действующим нормам, женщины 1964-1966 годов рождения и мужчины 1959-1961 годов рождения считаются предпенсионерами уже с начала 2019 года, женщины 1967 и мужчины 1962 года – с 2021 года.
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