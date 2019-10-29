Жириновский назвал Грету Тунберг угрозой для всего человечества

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале назвал главный источник опасности для всего человечества.
Жириновский отметил, что многие люди, вдохновленные идеями 16-летней активистки из Швеции Греты Тунберг, начали повсеместно заявлять о необходимости бороться с глобальным потеплением.
"Она хочет затормозить глобальное потепление, но что нужно для этого сделать? Остановить почти все производства по всему миру. И к чему это приведет? В мире не будет хватать еды, не будет хватать товаров, не будет хватать энергии для обеспечения тепла в домах. Швеция первая же замерзнет, если такие идеи воплотить в жизнь. Люди будут гибнуть от голода. Войны усилятся. Все человечество будет деградировать", – написал Жириновский.
По его мнению, Грета в силу своего возраста еще не понимает всей угрозы, которая грозит человечеству, если ее желания сбудутся.
"Экологическая тема и фанатичные, убежденные люди вообще часто используется для того, чтобы ударить по всему человечеству, чтобы подвести к уничтожению части человечества. Для этого же, к слову, часто используется и тема защиты прав человека и борьба с "харассментом". Это очень правильные мысли, они красиво звучат, задевают чувства людей, но цель масштабных кампаний не в том, чтобы остановить негативные явление, <...> а в том, чтобы ударить по всему человечеству, снизить рождаемость, сократить население земли", – подчеркнул Жириновский.
Лидер ЛДПР уверен, что за словами Греты стоят заинтересованные лица, которые желают сократить человеческое население до 500 млн человек, чтобы воплотить в жизнь свои политические амбиции, поскольку таким количеством людей управлять проще, чем 7-8 миллиардами.
Напомним, ранее первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев рассказал, что не стал бы слушать речь Греты. По мнению депутата, активистка слишком молода для своих мыслей, поэтому высказывает чужие.
Имя 16-летней шведки Греты Тунберг стало известно во всем мире в конце сентября 2019 года. Ее резкое и эмоциональное выступление в ООН СМИ разнесли на цитаты. Мировые лидеры не нашли, что ответить на хлесткие обвинения хрупкой девочки с двумя косичками. Ряд журналов уже назвали Грету "человеком года" и номинанткой на Нобелевскую премию. Другие считают, что она просто больной ребенок, которую кто-то использует в "грязных" политических играх. Но точно одно – весь мир начал обсуждать феномен Греты Тунберг.
Комментарии
клоун не знает на чем еще пиариться
То есть господин Жириновский утверждает, что обеспокоенность экологией и правами человека - это желание уничтожить часть человечества? Обескураживает, однако.
29.10.2019 12:14
- гость -
И чё она в США на самолете летает, если так беспокоится за экологию?
Лодку, весла и в путь.
Если отбросить экологическую чушь, эта девочка прямо же заявила: делиться надо, господа. Для Жириновского, обильно и со смаком хряпающего из государственной лохани, это категорически неприемлемо. На уменьшение пайки он не согласен.
Речь идет не о сокращении производства, а о сокращении перепроизводства того, что нафиг никому не нужно, искусственные товары с искусственным спросом на которые тратятся природные ресурсы. И о много другом. Но Жирик пиарится перед такими же недалекими как он. Берет пример с Трампа.
Если отбросить экологическую чушь
--------------------
Вот из-за таких комментариев нет-нет, да и подумаешь: а ну его нафиг, это человечество, пусть вымирает! Оно это вполне заслужило своим скотским отношением к природе.
29.10.2019 13:11
Sv
искусственные товары с искусственным спросом на которые тратятся природные ресурсы.
Тогда Грете первым делом нужно было накричать на США, и только потом на другие страны.