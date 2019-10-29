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В России намерены вдвое сократить количество моногородов

, ИА "Амител"
Изначально за три года моногородам планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей
Самый благополучный моногород Алтайского края / Фото: kakdobratsyado.ru

Самый благополучный моногород Алтайского края / Фото: kakdobratsyado.ru

Число моногородов в России может сократиться почти вдвое – с 321 до 170, пишут "Известия" со ссылкой на ответственного секретаря экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павла Склянчука.

По словам Склянчука, соответствующий вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве. На рассмотрение в Минфин уже направлен новый вариант программы развития моногородов, которая заменит старый документ, срок действия которого досрочно прекратили 1 января 2019 года несмотря на то, что он должен был действовать с 2016 по 2025 год.

Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их диверсифицированному и стабильному развитию, а также не улучшила условия жизни людей. Как отметила депутат Госдумы Альфия Когогина, важным пунктом нового документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус. 

Изначально за три года моногородам планировали выделить дополнительно 18,6 млрд рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. 

В Минэкономразвития уточнили, что глобальный пересмотр списка будет осуществлен не ранее 2020 года.

Также в ведомстве уточнили, что на первом этапе перечень моногородов не будет радикально пересмотрен, поскольку кризисные города нельзя оставить без поддержки государства.

В Алтайском крае пять населенных пунктов имеют статус моногорода. Это Новоалтайск, Заринск, Алейск, Яровое и поселок городского типа Степное Озеро. Одним из основных критериев для получения такого статуса является наличие градообразующего предприятия. По данным на 2015 год, в список моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией вошел только Новоалтайск. Остальные четыре территории относятся к монопрофильным городам, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.10.2019 13:00
Гость

Лишите местное население последних источников существования и проблема решится сама собой, города просто самоликвидируются.

29.10.2019 13:05
- гость -

Баста карапузики, кончилися танцы..!

29.10.2019 13:06
Sv

и как они их будут сокращать? в деревни переименуют?

29.10.2019 13:23
Гость

и как они их будут сокращать? в деревни переименуют?
-------------
Лишить последних элементарных человеческих условий, сами разбегутся по бело свету. Чего, чего, в этом наши чиновники доки, сколько городов и сел стерли с лица земли.

29.10.2019 13:32
- гость -

Всё для народа стараются, некоторые уже по 20 лет пашут....
...а народ-то неблагодарный не ценит...

29.10.2019 13:32
- гость -

Вот чего вы возбудились? Вы сначала погуглите, что такое моногород, а потом гундите.

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