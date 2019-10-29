В Барнауле полным ходом идет строительство одного из лучших в России скалодромов

Скалодром в "Лабиринте" / Фото: vk.com/barneos22
В Барнауле идет строительство скалодрома, который, как отмечалось ранее, будет одним из лучших в России, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
Высота скалодрома составит 15 метров, площадь 200 кв. метров. Спортивное сооружение стоимостью 27 млн рублей построят до конца 2019 года. Решение о выделении средств было принято во время рабочих встреч помощника президента России Игоря Левитина с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.
Скалодром построят при финансовой помощи "Фонда поддержки олимпийцев России", который курирует Левитин. Реализовываться проект начал 3 октября на барнаульском стадионе "Лабиринт", где рабочие вначале приступили к монтажу фундамента будущего спортивного объекта.
Подобный объект должен появиться и в Белокурихе. "Безусловно, это даст дополнительный стимул к развитию спорта и даже позволит приглашать на тренировочные сборы сборные команды России", – отметил министр спорта региона Алексей Перфильев.
Скалодром в Барнауле станет третьим по счету быстровозводимым объектом такого формата в России. По данным федерации скалолазания Алтайского края, сейчас они есть только в Севастополе и Миассе. Заниматься на скалодроме можно будет с апреля по октябрь.
Комментарии
Это опасно для жизни? Его надо будет охранять, как ракетную шахту от несанкционированного проникновения всякого рода авантюристами, и прочими дилетантами.
"одного из лучших в России скалодромов" - кто это сказал? его еще не построили, а он уже один из лучших
А настоящих альпинистов туда наверное и не пустят. А что они сами вон каждый год в Изумрудном парке делают себе слалодром, льют воду на морозе и крепят крепежи, все за счет своего клуба и членских взносов. А это сооружение для того что бы было я так понимаю, для "своих".
это может и не для своих..но и не для массового пользования...впринципе жителям города от скалодрома ни холодно ни жарко
это будет Илитный дром, для Илитной Илиты