В Барнауле посетителей СК "Темп" эвакуировали на 10 минут из-за пожарной тревоги

В Барнауле посетителей и сотрудников спортивного комплекса "Темп" эвакуировали на улицу из-за сработавшей пожарной тревоги, рассказала корреспондент amic.ru Алена Жукова.
"Эвакуация. Людей не запускают, только выпускают", — сообщила корреспондент. Впрочем, как она отметила, уже через 10-15 минут всех запустили обратно в здание: "Была ложна пожарная тревога".
Напомним, 21 сентября суд снял запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в барнаульском спорткомплексе "Темп". Ограничения были наложены 21 июня в связи с выявленными нарушениями пожарной безопасности.
"Внесены изменения в проектную документацию, которая прошла повторную экспертизу и проверена ГУ МЧС России по Алтайскому краю; изменено название объекта недвижимости на "спортивно-зрелищное здание с концертным и выставочным залами"; приобретено дополнительное покрытие (ковролин); изменены системы оповещения эвакуации людей с третьего типа на четвертый", – перечислила выполненные требования надзорных ведомств пресс-служба "Темпа".
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