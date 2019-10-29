Власти Барнаула показали, как устраняются последствия штормового ветра

В Барнауле собирают то, что "оторвал" ветер / Фото: barnaul.org
В Барнауле в связи с неблагоприятными погодными условиями за сутки зафиксировано несколько происшествий, сообщается на официальном сайте города со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу.
Так, из-за порывов ветра произошло отключение электроэнергии на нескольких улицах Центрального и Индустриального районов. Электроснабжение было оперативно восстановлено. Также отмечено падение веток деревьев и частей слабо закрепленных конструкций по улицам Г. Титова, Чеглецова, Смирнова, Малахова, Песчаной, Попова, Островского, Власихинской, проспекту Калинина, на Павловском тракте и других.
"Большая часть поврежденных деревьев и конструкций убрана, оставшиеся планируется устранить в течение дня", – отметили в мэрии.
Напомним, в Алтайском крае третий день действует штормовое предупреждение, с 27 октября. По данным синоптиков, 29 октября сохранится усиление ветра до 22 м/с, местами порывы до 32 метров. Уже 30 октября погода наладится, скорость ветра будет достигать 3-8 метров.
В Барнауле штормовой ветер перевернул остановочный павильон, также был повален довольно увесистый столб для объявлений. Часть надписи "Ашан", закрепленной на фасаде ТРЦ "Волна", тоже не выдержала штормового ветра и отлетела в припаркованную машину.
Также сообщалось, что тяжелые кованые лавочки на проспекте Ленина порывами ветра были раскиданы по главной аллее города.
В Заринске огромный 15-метровый тополь не выдержал штормового ветра и упал рядом с людьми.
Телефоны экстренных и диспетчерских служб города. Единая дежурная диспетчерская служба Барнаула:
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – 29-91-99;
- в случае коммунальных аварий – 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона – 101). Полиция – 02. Скорая помощь – 03. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю – 65-82-19. Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии SIM-карты).
Региональное управление МЧС России рекомендует при сильном ветре пережидать непогоду в капитальном строении. Дома следует закрывать окна, поскольку сильный ветер способен разбить стекла незакрытых оконных рам. На улице лучше обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Специалисты советуют держаться подальше от стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания или других предметов. Автомобиль будет безопаснее оставить в гараже, а при его отсутствии – вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
Комментарии
Конечно, устранять последствия - проще всего! А вот найти виновного, допустившего ураганный ветер - как всегда никак!