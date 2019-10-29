Бывшего начальника алтайского управления экономической безопасности осудят за взятки

Бывшего начальника УЭБ и ПК ГУ МВД России по Алтайскому краю осудят за получение взятки в особо крупном размере, сообщает региональная прокуратура.
Следствие установило, что обвиняемый, будучи начальником управления экономической безопасности Алтайского края, в течении трех лет через посредника получал взятку от представителей двух коммерческих организаций, которые на территории края продавали топливо на сумму более 12 млн рублей.
Действия мужчины квалифицируются как получение взятки должностным лицом через посредника в виде денег в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе, незаконные действия и незаконное бездействие в пользу представляемых взяткодателем лиц. Степень его вины будет определять суд.
Комментарии
где таких находят то, как будто по объявлению набрали
29.10.2019 10:01
месный
Тебе ночной бабочке дай такую власть, так ты может и переплюнешь еще их всех взятых, патриот иностранный.
29.10.2019 10:01
месный
На такие должности по объявлению не берут, там все через знакомство, родство и дружбу взаимовыгодную...
Щас под домашний арест на полгода, потом отпустят. Это же не лайк в соцсети
Там где и всех в резерве