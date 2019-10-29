Мэрия Барнаула вновь ищет перевозчика для двух проблемных маршрутов

Администрация города Барнаула запустила конкурс на право осуществления перевозок на маршрутах №18 и 58 по нерегулируемым тарифам. Информация о старте конкурса появилась на сайте мэрии.
Заявки на участие принимают в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи с 29 октября по 26 ноября. Рассматривать заявки комиссия будет с 28 ноября по 17 декабря. Представители мэрии должны ознакомиться с автопарком потенциальных перевозчиков.
Маршруты №18 и 58 давно стали камнем преткновения между мэрией и предпринимателем Антоном Еньшиным. Перевозчик много лет обслуживал эти маршруты, но потом у него стали выявлять нарушения, которые не позволили осуществлять работу. В дело вмешивалось УФАС, встававшее на сторону перевозчика, однако мэрия оспаривала предписания в суде и меняла правила передачи маршрутов. Например, выдавать свидетельства без проведения открытого конкурса. Однако суд не удовлетворил эту инициативу. Сейчас перевозку на маршруте временно осуществляет ООО "Командирское".
Ранее региональное управление ФАС приняло решение отменить конкурс на право осуществлять перевозки по маршрутам № 33, 77, 121 в Барнауле после жалобы, поданной в ведомство одним из старейших перевозчиков города – компанией "АГАС-Транс".
Спор начался после проигрыша компании в конкурсе на контракт. Перевозчик со стажем десять лет все это время обслуживал данные маршруты. Однако в августе 2018 года у фирмы закончился договор, и мэрия краевой столицы объявила новый конкурс. Претендентов на участие было два – "АГАС" и "Транс-Лайн". Тогда обеим компаниям отказали.
Комментарии
Я правильно понял, мэрии чет не понравилось как предприниматель работал, видать откаты не выдал, они его послали лесом, задавили? Решили выдвинуть других протее - а те слились и теперь ни тех ни других?
То есть кому то из мэрии не хватило, а страдают теперь люди, народ?
Найти этого дятла и гнать веником с мэрии. Посадить за баранку и сам пусть возит людей.
Совсем обарзели чиновники
24й маршрут стал еще реже ходить и автобусы все меньше размером. Пять лет ездили на нем на работу, сейчас лучше на 57м комфортабельном и пешком километр, чем стоять в мизерном 24м. Такой маршрут загубили.
Про 10-ый маршрут совсем забыли.