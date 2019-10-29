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Автобус сбил женщину в Барнауле

, ИА "Амител"
Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

28 октября в Барнауле автобус сбил женщину, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Происшествие произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Северо-Западной. 

В ГИБДД уточнили, что около 18:45 водитель автобуса "Азия-Грандберд" наехал на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу. Информации о ее состоянии нет. 

Также в ведомстве отметили, что автобус не является маршрутным и принадлежит индивидуальному предпринимателю. 

Сообщалось, что 28 октября на пешеходном переходе сбили женщину в Бийске. По информации очевидцев, она погибла. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.10.2019 10:34
- гость -

Правда, новостей других нет? Осталось копировать все ДТП края с ключевым словом пешеходный переход

29.10.2019 10:36
месный

Ленина-СевероЗападная, там-же светофоры, как там вообще кого-то сбить можно?

29.10.2019 10:37
- гость -

При выезде с Северо-западной на Ленина в сторону норд- веста сбить пешехода легко особенно тем водителям кто спешит.

29.10.2019 11:04
- гость -

Автолюбители!!! Хватит давить жителей нашего города! Нас и так тут мало, пока губернатор выпишет нам таджиков -узбеков, давайте ценить себя! А то что не новость то задавили, что не новость то не успел пробежать. К пешеходам не призываю, они как бегали так и будут бегать, они и из края то пытаются убежать их понять можно. Но вам, кто за рулем?! Доколе?! Дамы бросьте строчить любовные смс ки за рулем...В общем завязывайте

29.10.2019 11:11
Гость

Так это призыв уже к пешеходам - пропусти автомобиль тогда переходите! Вы разве не заметили? Пешеход же везде не прав, во дворе, на пешеходнике, а если его сбили то он обязательно был не прав - либо в наушниках, капюшоне, пьяный..... А то что водитель летит и знаков вообще не видит этому оправдания нет

29.10.2019 11:30
гость

Уважаемые пешеходы, прежде чем перейти дорогу, нужно убедится, что машина остановилась, а потом уже продолжить движение. Этому еще учили в школе. Пешеход всегда думает, что если он идет по пешеходному пешеходу, то он всегда прав, но к великому сожалению, не всегда жив. Особенно зимой, когда на дорогах гололед, машина сразу не может остановится, а по инерции скользит. Будьте внимательны на дорогах и уважайте друг друга.

29.10.2019 11:34
- гость -

Там давно уже пора установить светофоры с указателем времен. А начинаешь переходить С-Западную и не знаешь успеешь ли. Да и машинам тоже не легче. Пока по рельсам проскачешь на то что желтый потухнет, но и красный загорится. Встанешь на перекрестке - всем потокам помешаешь.

29.10.2019 11:45
- гость -

29.10.2019 11:34
- гость -
На этом перекрестке какая-то замудреная технология у светофоров. Загорелся зеленый для пешеходов и машин в одно время, но для пешеходов зеленый 30 секунд горит, а для машин 1минуту.

29.10.2019 12:18
Гость

А там где есть светофоры очень часто чтобы перейти пешеходу не хватает времени, потому что его мало, приходится молодому то торопиться, что говорить про людей в возрасте, а если это зимнее время гололёд! Опять же о пешеходах не думают. Гоголя-Челюскинцев например зелёный для пешеходов горит секунды прямо бегом не успеваешь перейти ведь

29.10.2019 12:24
- гость -

29.10.2019 10:37
- гость -
10 лет езжу там ежедневно. НИ РАЗУ никого не сбила. Абсолютно не пробемный перекресток, если смотреть по сторонам, а не лететь наобум (мне ж зеленый)

29.10.2019 12:30
- гость -

При выезде с Северо-западной на Ленина в сторону норд- веста сбить пешехода легко особенно тем водителям кто спешит.

Да неправда! Я каждый день там по утрам дорогу переходу. Просто некоторые на дорогу прутся, не глядя на транспорт.

29.10.2019 13:04
- гость -


Ещё раз про правила.

Проезд нерегулируемого пешеходного перехода по новым правилам 2019 года
Новая редакция п. 14.1 ПДД поясняет: сидящий за рулем авто человек обязан уступить второму участнику ситуации, приближающемуся к нерегулируемому ПП и дать ему завершить намерение. ДО ПРИНЯТИЯ ПОПРАВОК ДОСТАТОЧНО БЫЛО НЕМНОГО СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ, чтобы разъехаться без последствий. СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО ИМЕННО УСТУПИТЬ ДОРОГУ.
Водитель не имеет права вынуждать пешего участника менять траекторию или же скорость движения. Так, установлен проезд пешеходного перехода по новым правилам 2019 года.
Алгоритм действий перед зеброй, если там собирается идти человек, для водителей следующий: Шофер подъехал к переходу и видит, что человек начал идти или, находясь фактически на тротуаре, собирается двигаться по ПП. Пока пешеход не на проезжей части автолюбителю не вменяется обязанность уступать ему дорогу. Автомобилист снижает скорость и останавливается так, чтобы второй участник движения не изменил траекторию или скорость по вине водителя. Машина может продолжать движение только после того, как человек покинул полосу. При этом водитель обязан убедиться, что на ПП не появился новый пешеход. На практике нарушение правил проезда пешеходных переходов КоАП наказывает взысканием в размере до 2,5 тысяч рублей. В теории у автомобилиста есть право пропустить человека на зебре и продолжать движение. Но, ЕСЛИ КАМЕРА ЗАФИКСИРУЕТ, ЧТО АВТОМОБИЛЬ НАЧАЛ ДВИЖЕНИЕ ДО ТОГО, КАК ПЕШИЙ УЧАСТНИК ПЕРЕСЕК ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ, БУДЕТ ВЫПИСАН ШТРАФ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ П. 14.1 ПДД.

29.10.2019 13:29
Георгий

11:11

Ты там ничего не попутал сврей никчёмной жизни? На пешеходном переходе ещё какого-то зажравшегося автопилота пропускать!

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