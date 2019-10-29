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Ozon, Теле2 и "Юничел" раскроют новые тренды интернет-маркетинга

, ИА "Амител"
EMarketingSib соберет более 150 специалистов по интернет-маркетингу со всей Сибири

Пятая Сибирская конференция "Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат" – eMarketingSib 2019 состоится 13-14 ноября 2019 года в Новосибирске. Организаторами выступают Obuv Rossii Conference и e-commerce клуб "Сибирь". 

EMarketingSib – это конференция для интернет-маркетологов, которые хотят прокачать свои навыки, а также для всех, кто интересуется интернет-маркетингом и хочет лично задать вопросы экспертам отрасли по самым наболевшим темам. Аудитория конференции – директора по маркетингу, рекламе, e-commerce, коммерческие директора, директора по развитию, руководители отделов маркетинга, рекламы, продаж и интернет-продаж, интернет-маркетологи и бренд-менеджеры сибирских компаний, руководители интернет-магазинов. География конференции обширна: Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская, Иркутская области, Красноярский и Алтайский край, Тюменская область, ХМАО и Москва.

13 ноября спикеры расскажут о том, какие сайты будут продавать в 2020 году, о нюансах запуска интернет-магазина, стратегии для продвижения мобильных приложений, грамотной коммуникации на основе психографических сегментов; о том, как создать армию микроинфлюенсеров и евангелистов бренда и многом другом. Выступят эксперты из компаний Ozon, "Теле2", "Юничел", "ВЕК Косметик", DeltaClick, "Первый ОФД", "Космос-Веб", IT Construct, Idea Nova, Let`s Rock, White Surface, USERSTORY и других.

"Современный ретейл – это уже совершенно новое явление, с новыми законами и характеристиками, основными из которых являются высочайшая конкуренция и переход в цифровую сферу. Старые рекламные и маркетинговые технологии не работают, а молодое поколение покупателей заставляет искать новые подходы для продвижения продукта. Именно об этом, о том, как использовать имеющиеся возможности и ресурсы компании в новых условиях, как работать более эффективно с наименьшими затратами, и будет мое выступление", – рассказывает заместитель директора по развитию ретейла обувной компании "Юничел"  Екатерина Железнякова (Челябинск).

 

14 ноября пройдет в формате мастер-классов, на которых спикеры подробно разберут такие темы, как сторителлинг, фишки таргетированной рекламы, стратегии построения личного бренда, подходы в email-маркетинге, продвижение в Instagram и Facebook, тренды в веб-аналитике и многое другое. Мастер-классы предполагают более детальную проработку отдельных элементов, инструментов и технологий интернет-маркетинга.

С мастер-классом на тему "Таргетированная реклама для сложной B2B-аудитории: стратегия, лайфхаки, тестирования" выступит Алена Пяткова, контент-стратег агентства "Космос-Веб" (Новосибирск). Алена расскажет о том, почему без комплексной стратегии не будет хороших результатов, об эффективной рекламе на разных рекламных площадках (ВК vs. Fb vs. ОК), о работе в высококонкурентной нише и способах отстройки от конкурентов, а также о стратегических точках таргета: с чего начать и как использовать.

Более подробная информация о конференции и условиях участия: http://emarketingsib.ru/2019.

Место проведения: конференц-зал ГК "Обувь России", ул. Богдана Хмельницкого, 58, 5-й этаж (конференц-зал).          

                             Контакты
E-mail: em@orconf.ru
Наталья Паули, 8-913-750-81-37
Анна Тыщенко, 280-80-26 вн. 1245; 8-913-756-96-41
Наталья Агеева, 233-36-43 вн. 6044; 8-913-712-49-20

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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