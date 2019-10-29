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При стрельбе в воинской части в Забайкалье погибли два уроженца Алтайского края

, ИА "Амител"
Парни проходили службу вместе со стрелком
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Среди солдат, расстрелянных в забайкальской воинской части, были призывники из Алтайского края, сообщает "Бийский рабочий".

По информации портала, один из убитых – из Кулунды, а второй – бийчанин, житель поселка Фоминское. Молодой человек 2000 года рождения был госпитализирован и умер в больнице. 

Напомним, рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам 25 октября. Из 13 человек 8 погибли. Предполагается, что на убийство молодого человека подтолкнули неуставные отношения в части. Телеграм-канал Mash сообщает, что над ним систематически издевались, но руководство части не принимало никаких мер. 

По версии Минобороны солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва, не связанного с несением службы. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

29.10.2019 11:35
- гость -

Сходили хлопцы Пыню защитить...

29.10.2019 11:37
krash

По версии Минобороны солдат открыл стрельбу из-за нервного срыва, не связанного с несением службы. - да конечно....так и отпишутся. Ктобы сомневался. руководство то не при делах. и дедавщины нет

29.10.2019 11:40
- гость -

почему-то совсем не жалко тех, кто унижал парня

29.10.2019 11:42
Пацифист

В АП было написано, что трое погибло (Кулунда, Крутиха, Бийск), а один (Родино) прооперирован и находится в Бурденко...

29.10.2019 11:44
Пацифист

29.10.2019 11:40
- гость -
почему-то совсем не жалко тех, кто унижал парня

Если унижали..., а если под общую раздачу попали?

29.10.2019 11:45
- гость -

Достали видать чувака крепко, раз решился положить их всех.

29.10.2019 11:45
- гость -

Алексей Серебряков был прав, у нас уже 20 лет
"ВВ" вранье и воровство.

29.10.2019 11:48
- гость -

29.10.2019 11:40
- гость -
А если бы из этих парней был ваш сын, который попал в эту толпу? Может того же призыва, не из обижавших, тогда как? Или он стрелял только обижавших по вашему?

29.10.2019 11:50
технарь

"стрелка" в тюрьме сгноить, родня пусть семьям убитых платит.

29.10.2019 11:55
Гость

Писали, что Шамсудинов сожалеет, что ранил одного, который не издевался над ним, значит все остальные получили то, к чему они шли.

29.10.2019 11:56
Пацифист

Вроде как завалил всех кто был рядом. Когда первого положил, остальные легли... Затем остальных по очереди убрал.

29.10.2019 11:57
технарь

"то, к чему они шли."
срок, но никак не пуля больного идиота.

29.10.2019 12:01
- гость -

на пару уродов в мире стало меньше

29.10.2019 12:06
- гость -

что ранил одного, который не издевался над ним

Врут писаки. Кэп там погиб один из первых, только что приехавший в командировку в Читу.

29.10.2019 12:08
Гость

срок, но никак не пуля больного идиота.
--------
Четыре месяца издевались, а срока не было. Четыре ночи лейтенант не давал спать, тоже срока нет. Если бы это применить к тебе, ты бы не стал идиотом? Попробуй это выдержать неделю?

29.10.2019 12:10
- гость -

29.10.2019 12:08
Гость

Чё собираешь то? Про четыре дня писал совсем другой, который уже давно дембельнулся из той части.

29.10.2019 12:21
- гость -

Юристка Анастасия Коптеева из Забайкальского края рассказала, что двое солдат, которых расстрелял срочник войсковой части № 54160 в Горном, заканчивали службу в день убийства и должны были уехать домой. Об этом пишет «Зона права».

«По моим данным, двое из них были "дембелями" и сегодня должны были уехать домой на поезде. У них уже были куплены билеты», — сказала Коптеева.

29.10.2019 12:23
Гость

Чё собираешь то?
-
От тебя в первые слышу про это., а про то, из Госдепа передали.

29.10.2019 12:27
- гость -

Одного из погибших знаю, должен был домой поехать... Нормальный, отличный парень. А этот недоумок всех положил и еще добивал... Обидели его... Тварь.

29.10.2019 12:30
- гость -

Судя по тому что они должны были дембельнуться, видимо пообещали ему "веселую" ночь. Этим и спровоцировали окончательно свой расстрел. Остальные до кучи попали под раздачу, как балласт между двумя крайностями. Парнишка выбрал свою безопасность, и я его за это не осуждаю. Не он первый начал, а против толпы справиться ему помог на земляк Калашников.

29.10.2019 12:33
- гость -

29.10.2019 12:30
- гость -

Попридержал бы свои тупые фантазии. Дембеля не идиоты, чтобы перед самым дембелем нарываться на конфликты или на срок в дисбате.

29.10.2019 12:35
&

$двое из них были "дембелями"$ - нормально он дедов проводил. в последний путь.

29.10.2019 12:38
Гость

Обидели его... Тварь.
-------------------
У Бога есть золотое правило - не делай того, чего не желаешь себе. Если бы они исполняли это правило, то были бы живыми.

29.10.2019 12:38
- гость -

Я служил в Читинской области, ВВС рота охраны, Зам.ком.взвода, мл. Сержант . 2007-2009, ходил в караул. Часть подобная той где служил этот парень. Первые полгода, деды доставали. Но никто никого не опускал и не ссал ни на кого, чисто избиения и кач. Смешно слышать тех кто пишет про отпор, отпор можно лишь дать автоматом, но это крайние меры. Парень так поступил, это его выбор. Его действия урок всем ущербным, которые издеваются над молодыми.

29.10.2019 12:39
- гость -

Они сейчас служат: из телефонов не вылазиют, в соцсетях сидят постоянно, какая дедовщина??? Нет ее сейчас, у меня куча знакомых по году отслужили.

29.10.2019 12:40
- гость -


29.10.2019 12:30
- гость -


Богатая фантазия у вас. Вы мясному идеи не подкидываете случайно?

Раз был ствол на руках значит был в карауле или там любой желающий может взять в любое время?

29.10.2019 12:43
- гость -

У Бога есть золотое правило - не делай того, чего не желаешь себе. Если бы они исполняли это правило, то были бы живыми.

Они просто попали под раздачу, его обижал только один Пьянов этот. Убивал бы его одного, остальных то зачем??? Просто убитый парень был замечательный, смотрю на его фотографию на выпускном в колледже и плачу...

29.10.2019 12:47
- гость -

29.10.2019 12:38
- гость -

Правильно вы написали. У меня 2 сына отслужили в элитных войсках 4 и 6 лет назад, то же самое рассказывали.

29.10.2019 12:51
- гость -

8 убито, неужели все восемь над ним издевались? Возможно, что часть из них убил уже в состоянии аффекта, а не потому, что они были виноваты перед ним.
Тех, кто действительно издевался, не жалко, изверги и садисты не нужны никому. А если невиновные тоже пострадали?

29.10.2019 12:54
СТАБИЛЬНОСТЬ

Краснознаменный Ленинградский военный округ…
1973 год. Рядовой Кригер, доведенный систематическими издевательствами до состояния невменяемости, расстрелял половину автоматного рожка (15 патронов) в трех старослужащих и, бросив оружие на месте преступления, скрылся в неизвестном направлении.
1980 год. Курсант Кочетов. Третий курс. Стойко терпел издевательства со стороны двух дружков-сослуживцев на протяжении трех лет. Находясь в учебном полевом центре за городом, выкрал из пирамиды автомат и разрядил в стоящих обидчиков 30 патронов в упор.
1977 год. Курсант Федоренко. Это было настоящее ЧП всесоюзного масштаба, поскольку произошло не в какой-нибудь захудалой строевой части, а в Ленинградском орденоносном Высшем политическом училище МВД СССР, престижном идейном учреждении, где неуставных отношений не могло существовать вообще- как по партийно- моральным соображениям, так и по причине отсутствия разницы в сроках призыва у однокурсников. Между тем кандидат в члены КПСС, курсант второго курса Федоренко расстрелял в карауле семь однокурсников.
1987 год расстрел рядовым внутренних войск Артурасом Сакалаускасом шестерых сослуживцев, а также прапорщика (исполнявшего обязанности начальника караула) и гражданского проводника.

29.10.2019 12:56
- гость -

Разве не армия учит защищать свою свободу?

29.10.2019 12:59
- гость -

Сакалаускасом

Саки вообще македонский стрелок - с двух рук из ПМов отправил всех в рай.

29.10.2019 13:10
Гость

Они просто попали под раздачу, его обижал только один Пьянов этот. Убивал бы его одного, остальных то зачем???
-------------------------
Почему Шамсутдинов, сожалеет только об одном раненым? Правило Бога очень сильное, если исполнять его, то ни просто, ни случайно не попадешь под раздачу, в таких случаях действует, так можно сказать - рука Бога.

29.10.2019 13:11
- гость -

Парнишка хотел Родину защищать, а его ломали и унижали ...не выдержал чуть-чуть и постоял за себя.

29.10.2019 13:17
- гость -

Сакалаускаса вообще изнасиловать хотели, но не выдержала ранимая прибалтийская душа таких тягот и лишений армейской службы - перестрелял всех персонажей из СНГ. Слабак...чо уж там.

29.10.2019 13:22
- гость -

Почему хотели? Он на девушку был похож?

29.10.2019 13:30
Инга

Вчера тов.Платошкин на радио Комс правда сказал очень верно , причина в том , что командиры не доступны для душевных разговоров с солдатами .... А те , кто сейчас кошмарят солдат , пусть знают , что может случиться !!!!

29.10.2019 13:36
- гость -

Армия и взаимоотношения в ней - точный слепок со всего общества в целом и по-другому быть не может. Какая страна - такая и армия.

29.10.2019 13:38
- гость -

В одной роте бывает до 100 человек. Если каждому залезть в душу, то на командирство ротой времени не останется.

29.10.2019 13:38
- гость -

Если видели, что на их глазах унижают человека, и молчали, таких не жалко - отродье толпы.
Где были офицеры? Уволить вплоть до командира части без всяких регалий, пусть на гражданке поработают, если умеют.
Просто так человек не будет расстреливать. А судя по всему, он не псих.
Мораль здесь проста - она озвучена выше.

29.10.2019 13:39
- гость -

29.10.2019 13:36
- гость -

Ну и? В какой стране по-вашему армия лучше? Договаривайте свою мысль.

29.10.2019 13:43
- гость -

в таких случаях действует, так можно сказать - рука Бога.
-------
Никакая это не рука Бога. Скорее дьявола. Парень совершил убийства, как ни крути. Понять его можно, довели, сорвался, психика оказалась слабой. Но это все равно убийство.

29.10.2019 13:43
- гость -

В 1968 году в Советской Армии были ликвидированы полковые школы сержантов. Вместо них создали ВШМС (военная школа младших специалистов) при дивизиях. Если раньше в полковые школы попадали военнослужащие, уже прослужившие какое-то время в войсках, то в дивизионных на сержантов учили сразу же после принятия присяги. Вот в этом, как мне кажется, и была главная ошибка.
Еще А. В. Суворов говорил, что армия держится на сержантах. А после введения ВШМС сержанты по сути напрочь отсутствовали в армии. Пусть даже они и становились в этих школах неплохими специалистами, преуспевали в знании техники, но ведь им надо было еще и командовать, руководить людьми. А в подразделениях три призыва были старше этого самого сержанта. И как ему управлять?
Вот и получалось, что управляли деды, если, конечно, при попустительстве офицеров и прапорщиков подразделения.

29.10.2019 13:52
Гость

Вот и получалось, что управляли деды,
------------------
Дедовщина пошла после того, как в армию стали призывать урок, а те внедрили в армию зоновский, с сссровкой спецификой, уклад службы.

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