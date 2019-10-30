ЛДПР проведет в Барнауле митинг и концерт в честь Для народного единства

ЛДПР проведет в Барнауле праздничный митинг в День народного единства, в понедельник, 4 ноября. Либерал-демократы традиционно призовут горожан к объединению и сохранению народности.
Перед барнаульцами выступят депутаты ЛДПР разных уровней и партийные активисты. Они выйдут с традиционными лозунгами: "ЛДПР: Русские, объединяйтесь!", "ЛДПР: Сплоченность! Вера! Воля!", "Сохраним лучшие традиции народа!", "ЛДПР – только интересы державы!", "ЛДПР – 30 лет вместе с народом!".
Мероприятие начнется в 13 часов в сквере им. Германа Титова (район пересечения улиц Титова и 80-й Гвардейской Дивизии).
Концертную часть программы проведет народный ансамбль "Тальяночка".
Добавим, что ЛДПР ежегодно проводит митинг в честь Дня народного единства. И именно эта партия предложила сделать его праздничным днем.
Комментарии