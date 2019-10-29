Альфа-Банк выпустил детские карты с наклейками

С 28 октября 2019 года клиенты Альфа-Банка могут заказать своим детям карты с уникальным дизайном. Дизайн для карты ребенок создает сам ─ с помощью специальных наклеек. Набор наклеек выдается в комплекте с картой.
"Современные банковские продукты позволяют родителям с раннего детства закладывать основы правильного отношения к финансам. Альфа-Банк предлагает оформить карту детям, начиная с семилетнего возраста. Именно с этого возраста целесообразно начинать рассказывать ребенку о правильном обращении с деньгами: дети уже могут вести простой счет, понимают суть процесса накопления, предназначение денег и источники их появления", – комментирует руководитель департамента по развитию розничных продуктов и клиентских сегментов Альфа-Банка Сергей Бондаренко.
Как отмечает эксперт, Банк предложил клиентам начать обучение своих детей правильному и рациональному использованию денежных средств в игровой форме – с помощью наклеек, привлекая самих детей к созданию карты.
Детская карта привязывается к любому из счетов родителя, который всегда может контролировать, сколько денег и на что тратит ребенок, а при необходимости установить лимит на снятие наличных, оплату покупок в интернете или в магазинах. Все это можно сделать в мобильном приложении. По банковской карте для детей можно получать кэшбэк 5% от покупок во всех кафе и ресторанах.
АО Альфа-Банк
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