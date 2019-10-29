Женщина выпала из окна роддома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге роженица выпала из окна роддома № 40 и разбилась насмерть. Трагедия произошла 28 октября, сообщает ТАСС.
Сотрудники медицинского учреждения сообщили об инциденте в полицию около 22 часов. Следователи и полицейские сразу выехали на место происшествия.
"По предварительным данным, которые на момент подготовки материала удалось узнать представителям МВД, женщина родила несколько дней назад", – рассказал руководитель пресс-службы МВД по региону.
Ребенок в момент происшествия находился в другой комнате и не пострадал.
Сообщается, что погибшая имела проблемы со здоровьем. Какие именно и почему женщина выпала из окна, станет известно по результатам проверки.
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