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УФАС проверит, почему в Алтайском крае так резко подорожала гречка

, ИА "Амител"
Средняя цена на зерно увеличилась на 27,9%
Фото: polza-vred.su

Фото: polza-vred.su

Антимонопольная служба назначила проверку, почему в Алтайском крае гречиха подорожала после уборочной кампании на 27-30%. Как сообщили в ведомстве, сотрудники намерены выяснить, в каких объемах собрана и реализуется гречка, а также по каким ценам продана переработчикам и реализуется в магазинах.

Как пояснил руководитель Алтайского краевого УФАС России Степан Поспелов, они соберут всю информацию о причинах роста цен от самих производителей. После этого будут сделаны соответствующие выводы. Наказание будет только в том случае, если выяснится, что доминирующие на рынке игроки по соглашению друг с другом подняли цены без объективных причин.

"Если такие факты будут выявлены, мы применим меры антимонопольного реагирования в полном объеме", – сообщил Степан Поспелов.

Гречка в Алтайском крае дорожает уже несколько лет подряд. При этом ее запасов хватает, чтобы несколько лет кормить всю страну. Сами аграрии уверяют, что крупа подорожала из-за сокращения посевных площадей.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.10.2019 16:07
Гость

Пшено то есть не резко? Стоило 20 р пачка пмжл, стала 60 р

29.10.2019 16:28
- гость -

Алтайская гречишная мафия

29.10.2019 16:34
- гость -

Все логично, в Аграрном крае где ее собрали по максимуму должна быть максимальная цена. И вообще возникает вопрос а кто то на это смотрит вообще?!

29.10.2019 17:12
- гость -

Не урожай на Алтае в этом году. Потому и растёт цена

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