Новую дорогу на Солнечной Поляне в Барнауле открыли на год раньше

Новую дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов торжественно открыли в Барнауле во вторник, 29 октября. Стоимость работ составила почти 150 миллионов рублей в рамках нацпроекта "БКАД". Дорогу планировали запустить из-за дороговизны только в следующем году. Но после того как губернатор Виктор Томенко выделил из краевого бюджета недостающие средства – работы завершили уже в этом строительном сезоне.
"По проекту данный участок дороги у нас должен был быть открыт в 2020 году, но мы обратились к губернатору нашего края Виктору Томенко и попросили дополнительное финансирование. Он нас услышал, и подрядчики также отнеслись к нашей просьбе с энтузиазмом и работали в высоком темпе. Это позволило ввести в эксплуатацию дорогу уже в этом году", – рассказал врио главы Барнаула Вячеслав Франк.
Необходимость в строительстве указанного участка возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта на улице Солнечная Поляна и многочисленными обращениями жителей микрорайона по этому поводу. Проезд транзитников через частный сектор в указанном микрорайоне на протяжении нескольких лет превратился в "дорожную войну". Местные жители перекрывали проезд для транзитного транспорта.
Строить дорогу начали три года назад. На первом этапе положили новый асфальт на участке от Павловского тракта до улицы Жасминной протяженностью 600 метров. Продолжилось строительство в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Построили 800 метров полотна на сумму 147 миллионов рублей. Подрядчиком выступило предприятие депутата АКЗС Николая Данилина ООО "Барнаульское ДСУ № 4" при участии субподрядной организации ООО "Алтайдорстрой".
В мэрии Барнаула сообщили, что с открытием автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна с 29 октября изменяется организация дорожного движения на пересечении с Энтузиастов. Улица Солнечная Поляна – главная дорога по отношению к Энтузиастов.
Комментарии
А вот теперь нужно для умников с жасминной выезд на эту дорогу блоками закрывать, ибо "бумеранг". .!.
Ну хоть не в 30-ом , проект не из простых
16:36, полностью поддерживаю! пусть ездят в объезд!
все хорошо, но вот стоимость...300млн руб за 1,3км... или в долларах 4,5млн$ как-то дороговато, не кажется?
А вот теперь нужно для умников с жасминной выезд на эту дорогу блоками закрывать, ибо "бумеранг". .!.
Согласен, и саморезов им насыпать
Уважаемые уполномоченные сотрудники по установке и настройке светофоров и организации дорожного движения - теперь на Солнечной поляне пробка!!!! Организуйте нормальный поворот