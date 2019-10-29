Вторник, 29 Октябрь, 17:12

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,87
€ 70,84
Обь
46см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Восемь погибших в ДТП на АлтаеАварии в энергосистеме АлтаяАномалии погоды
Новости

Новую дорогу на Солнечной Поляне в Барнауле открыли на год раньше

, ИА "Амител"
Стоимость участка от улицы Жасминной до Энтузиастов составила 147 миллионов

Новую дорогу от улицы Жасминной до Энтузиастов торжественно открыли в Барнауле во вторник, 29 октября. Стоимость работ составила почти 150 миллионов рублей в рамках нацпроекта "БКАД". Дорогу планировали запустить из-за дороговизны только в следующем году. Но после того как губернатор Виктор Томенко выделил из краевого бюджета недостающие средства – работы завершили уже в этом строительном сезоне.

"По проекту данный участок дороги у нас должен был быть открыт в 2020 году, но мы обратились к губернатору нашего края Виктору Томенко и попросили дополнительное финансирование. Он нас услышал, и подрядчики также отнеслись к нашей просьбе с энтузиазмом и работали в высоком темпе. Это позволило ввести в эксплуатацию дорогу уже в этом году", – рассказал врио главы Барнаула Вячеслав Франк.

Необходимость в строительстве указанного участка возникла в связи с большой интенсивностью движения транзитного транспорта с Павловского тракта на улице Солнечная Поляна и многочисленными обращениями жителей микрорайона по этому поводу. Проезд транзитников через частный сектор в указанном микрорайоне на протяжении нескольких лет превратился в "дорожную войну". Местные жители перекрывали проезд для транзитного транспорта.

Строить дорогу начали три года назад. На первом этапе положили новый асфальт на участке от Павловского тракта до улицы Жасминной протяженностью 600 метров. Продолжилось строительство в текущем году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Построили 800 метров полотна на сумму 147 миллионов рублей. Подрядчиком выступило предприятие депутата АКЗС Николая Данилина ООО "Барнаульское ДСУ № 4" при участии субподрядной организации ООО "Алтайдорстрой".

В мэрии Барнаула сообщили, что с открытием автомобильной дороги по улице Солнечная Поляна с 29 октября изменяется организация дорожного движения на пересечении с Энтузиастов. Улица Солнечная Поляна – главная дорога по отношению к Энтузиастов. 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.10.2019 16:36
- гость -

А вот теперь нужно для умников с жасминной выезд на эту дорогу блоками закрывать, ибо "бумеранг". .!.

29.10.2019 16:42
iOne

Ну хоть не в 30-ом , проект не из простых

29.10.2019 16:49
- гость -

16:36, полностью поддерживаю! пусть ездят в объезд!

29.10.2019 16:52
гость

все хорошо, но вот стоимость...300млн руб за 1,3км... или в долларах 4,5млн$ как-то дороговато, не кажется?

29.10.2019 16:57
Леня

А вот теперь нужно для умников с жасминной выезд на эту дорогу блоками закрывать, ибо "бумеранг". .!.

Согласен, и саморезов им насыпать

29.10.2019 17:02
сосед с Энтузиастов

Уважаемые уполномоченные сотрудники по установке и настройке светофоров и организации дорожного движения - теперь на Солнечной поляне пробка!!!! Организуйте нормальный поворот

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:08
"Разделяю всю боль": экс-губернатор Карлин высказался о резонансом ДТП на Алтае 0
16:34
Россиянам представили новую систему пенсионных накоплений 7
16:27
Новую дорогу на Солнечной Поляне в Барнауле открыли на год раньше 6
16:04
УФАС проверит, почему в Алтайском крае так резко подорожала гречка 4
15:59
В Барнауле ветер перевернул остановочный павильон вместе с людьми 6
15:45
Женщина выпала из окна роддома в Екатеринбурге 0
15:30
Дорогу к Каракольским озерам на Алтае построят за 5 миллиардов рублей 6
15:26
Тело женщины обнаружили в алтайском озере, когда чистили дно 2
15:07
Ozon, Теле2 и "Юничел" раскроют новые тренды интернет-маркетинга 0
14:50
Ураганный ветер срывает обшивку с барнаульской новостройки 8
14:29
Власти Барнаула показали, как устраняются последствия штормового ветра 1
14:17
Видеокамеры и новые знаки установят на алтайской трассе после резонансного ДТП 32
14:15
Россияне рассказали о том, чего они боятся больше всего в жизни 1
14:03
Республика Алтай стала лидером в стране по уровню безработицы 1
13:47
В Барнауле посетителей СК "Темп" эвакуировали на 10 минут из-за пожарной тревоги 0
13:35
Актер из "Сверхъестественного" Джаред Падалеки задержан за нападение на человека 0
13:19
В Барнауле полным ходом идет строительство одного из лучших в России скалодромов 6
12:51
В России намерены вдвое сократить количество моногородов 13
12:45
Землетрясение произошло под Новосибирском 1
12:26
В Министерстве образования опровергли информацию о закрытии школы в алтайском селе 19
12:10
Главный архитектор Алтайского края рассказал, как построить отель Radisson в Барнауле 47
12:02
64 тысячи домов на Алтае не имеют адресных указателей. Это исправят к переписи населения 4
12:00
Названы самые надежные потребители электроэнергии на Алтае 3
11:59
Жириновский назвал Грету Тунберг угрозой для всего человечества 7
11:39
Россиянам рассказали, где можно узнать о статусе предпенсионера 0
11:23
При стрельбе в воинской части в Забайкалье погибли два уроженца Алтайского края 51
10:59
Ветер в Заринске повалил 15-метровый тополь рядом со спешившими на работу людьми 8
10:38
Обновленную в Барнауле аллею облюбовали автолюбители. Теперь это парковка 59
10:27
Человек мира. Как в Курье отпраздновали 100-летие Михаила Калашникова 0
10:25
Автобус сбил женщину в Барнауле 13
10:12
Банки не готовы кредитовать барнаульских застройщиков, но стараются 1
10:10
Мэрия Барнаула вновь ищет перевозчика для двух проблемных маршрутов 5
09:58
В России за 1,3 млрд рублей изменят подход к учету бедности 6
09:47
Дело бывшего антикоррупционера Вадима Надвоцкого скоро попадет в суд 14
09:31
Штормовой ветер перевернул остановочный павильон в Барнауле 14
09:27
"Модест" продадут в следующем году. Краевой рынок, вероятно, попозже 9
09:21
В сельской школе Алтайского края некому учить детей. Учреждение закрыто 11
09:10
В Алтайском крае прощаются с жертвами страшной аварии на трассе Барнаул – Рубцовск 0
09:01
Живительная сила: как проверить качество воды, которую мы пьем 1
08:45
Атака из стратосферы. Селфи-спутник Samsung рухнул на ферму в США 5
08:30
ФГДС и ФКС без боли: врачи развеяли мифы о популярных эндоскопических процедурах 0
08:15
В Барнауле обрушилась кровля жилого дома 4
08:01
Где в Барнауле можно попробовать вкусный и необычный кофе 2
07:45
Мария Бутина прилетела в Барнаул 103
07:42
Общественная палата Алтайского края получит право предлагать законы 5
07:31
В Сети появился новый супергерой, всегда приходящий на помощь 0
07:21
В Яровом сбили подростка, который пытался перебежать дорогу рядом с зеброй 26
07:18
Счет идет на минуты. Как быстро и точно распознать инсульт: инфографика 2
07:02
Физическое и духовное. Алтайские дзюдоисты посадили деревья в честь Дзигоро Кано 2
06:58
Назван средний возраст заболеваемости раком в России у мужчин и женщин 0
06:47
Число работников культуры в Алтайском крае сократилось почти на треть за семь лет 3
06:32
Тыквы на Хэллоуин: необычные и страшные творения 3
06:22
Сколько дней будут отдыхать россияне на ноябрьские праздники в 2019 году? 10

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.