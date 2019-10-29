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Украинские политологи подрались на передаче Владимира Соловьева

, ИА "Амител"
После рукоприкладства телеведущий попытался вразумить гостей
Политологи не поделили мнение / Фото: кадр из видео

Политологи не поделили мнение / Фото: кадр из видео

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", рассказал в своем Twitter сам ведущий.

"Вчера в студии "Вечера" было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко", – написал Соловьев.

На опубликованном видео показано, как участники программы разнимают политологов, которые дошли до рукоприкладства в попытке выяснить свои отношения.

"Ваше физическое состояние – это моя ответственность. Нельзя это делать никогда. Какими бы ни были эмоции, руками трогать нельзя. Ужас какой. Нельзя! Нельзя! Вы у меня в гостях!" – пытался Соловьев вразумить экспертов.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

29.10.2019 17:35
- гость -

Может стоить рассмотреть данное шоу на федеральном канале, как разжигание ненависти к украинскому народу? Ведь старики и неокрепшие умом смотрят и верят в "это"!

29.10.2019 17:41
- гость -

А, вечерний дзынь-дзынь сценку разыграл, дешевую? Вот, изобразили, потом обнявшись в кассу пойдут денег получить.

29.10.2019 17:45
- гость -

Самые неокрепшие,переполненные вместо мозгов дерьмом и желчью,сидят в сети и выплескивают в нее избытки продуктов своей жизнедеятельности.

29.10.2019 17:53
- гость -

запретит провокатора

29.10.2019 18:03
- гость -

Станиславский и его друзья Немирович и Данченко

29.10.2019 18:04
- гость -

сказали бы просто: не верю!

29.10.2019 18:09
- гость -

Александр, поддерживаю вас, надо было не только галстук Вакарову поправить

29.10.2019 18:34
- гость -

Любой каприз за ваши деньги. Ни стыда ни совести у людей. Для нынешнего тв уже стало нормой. Забавно если залепить кому на улице, даже по делу, тут же побои либо хулиганство, а в телевизоре делайте что хотите.

29.10.2019 19:13
- гость -

29.10.2019 17:35
- гость -

Вы к какой из категорий относитесь? Я склоняюсь к мысли, что к неокрепшим умом...

29.10.2019 19:13
- гость -

Экстремизм в чистом виде - эти передачи...

29.10.2019 19:15
гость

Вакаров более менее адекватный, во всяком случае он не нацик. Если с такими, как Вакаров не договариваться, то тогда там вообще договариваться не с кем. Там даже таких как Вакаров не много

29.10.2019 19:22
- гость -

Вакаров более менее адекватный, во всяком случае он не нацик. Если с такими, как Вакаров не договариваться, то тогда там вообще договариваться не с кем

Вы меня простите великодушно... А что этот Вакаров у себя в стране решает? Зачем с ним договариваться???

29.10.2019 19:26
гость

Я не сказал с ним, я сказал с такими, как он. Он выражает взгляды тех, кто голосовал за Зеленского. Семченко, тех, кто за Медведчука голосовал. Вакаровских взглядов больше

29.10.2019 19:29
гость

Зак Зеленского голосовала еще и часть нациков, Аваковских и Коломойских. Поэтому таких как Вакаров и среди голосовавших за Зеленского не факт, что большинство

29.10.2019 19:36
- гость -

Вам, на фиг, не все равно, кто там за кого голосовал? Пусть они хоть в экстазе там сольются друг с другом, зачем это в Россию тащить?

29.10.2019 19:42
- гость -

Дерутся везде, 4 дня назад дрались из-за Украины в конгрессе США

29.10.2019 19:43
- гость -


29.10.2019 19:36
- гость -
Тащат для того, чтобы нашего не обсуждали...

29.10.2019 19:57
- гость -

29.10.2019 19:26
гость

А вам не накласть с колокольни на всех тех, кто голосовал за Зеленского или Медведчука? И на всех их последователей? Вы где живете то?

29.10.2019 19:59
- гость -

А тель-авивские кунаки дзынь-дзыня че не дерутся, марку держат?

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