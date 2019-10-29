Украинские политологи подрались на передаче Владимира Соловьева

Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", рассказал в своем Twitter сам ведущий.
ЭКСКЛЮЗИВ— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 октября 2019 г.
Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm
"Вчера в студии "Вечера" было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко", – написал Соловьев.
На опубликованном видео показано, как участники программы разнимают политологов, которые дошли до рукоприкладства в попытке выяснить свои отношения.
"Ваше физическое состояние – это моя ответственность. Нельзя это делать никогда. Какими бы ни были эмоции, руками трогать нельзя. Ужас какой. Нельзя! Нельзя! Вы у меня в гостях!" – пытался Соловьев вразумить экспертов.
Комментарии
Может стоить рассмотреть данное шоу на федеральном канале, как разжигание ненависти к украинскому народу? Ведь старики и неокрепшие умом смотрят и верят в "это"!
А, вечерний дзынь-дзынь сценку разыграл, дешевую? Вот, изобразили, потом обнявшись в кассу пойдут денег получить.
Самые неокрепшие,переполненные вместо мозгов дерьмом и желчью,сидят в сети и выплескивают в нее избытки продуктов своей жизнедеятельности.
запретит провокатора
Станиславский и его друзья Немирович и Данченко
сказали бы просто: не верю!
Александр, поддерживаю вас, надо было не только галстук Вакарову поправить
Любой каприз за ваши деньги. Ни стыда ни совести у людей. Для нынешнего тв уже стало нормой. Забавно если залепить кому на улице, даже по делу, тут же побои либо хулиганство, а в телевизоре делайте что хотите.
29.10.2019 17:35
- гость -
Вы к какой из категорий относитесь? Я склоняюсь к мысли, что к неокрепшим умом...
Экстремизм в чистом виде - эти передачи...
Вакаров более менее адекватный, во всяком случае он не нацик. Если с такими, как Вакаров не договариваться, то тогда там вообще договариваться не с кем. Там даже таких как Вакаров не много
Вакаров более менее адекватный, во всяком случае он не нацик. Если с такими, как Вакаров не договариваться, то тогда там вообще договариваться не с кем
Вы меня простите великодушно... А что этот Вакаров у себя в стране решает? Зачем с ним договариваться???
Я не сказал с ним, я сказал с такими, как он. Он выражает взгляды тех, кто голосовал за Зеленского. Семченко, тех, кто за Медведчука голосовал. Вакаровских взглядов больше
Зак Зеленского голосовала еще и часть нациков, Аваковских и Коломойских. Поэтому таких как Вакаров и среди голосовавших за Зеленского не факт, что большинство
Вам, на фиг, не все равно, кто там за кого голосовал? Пусть они хоть в экстазе там сольются друг с другом, зачем это в Россию тащить?
Дерутся везде, 4 дня назад дрались из-за Украины в конгрессе США
29.10.2019 19:36
- гость -
Тащат для того, чтобы нашего не обсуждали...
29.10.2019 19:26
гость
А вам не накласть с колокольни на всех тех, кто голосовал за Зеленского или Медведчука? И на всех их последователей? Вы где живете то?
А тель-авивские кунаки дзынь-дзыня че не дерутся, марку держат?