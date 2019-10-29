"Разделяю всю боль": экс-губернатор Карлин высказался о резонансом ДТП на Алтае

Бывший губернатор Алтайского края, сенатор в Совете Федерации Александр Карлин выразил соболезнования родным и близким, погибшим в резонансном ДТП 26 октября в Топчихинском районе. Среди погибших — ребенок, участники фольклорного ансамбля "Сударушки". 28 октября были похоронены пять человек, 29 октября проходят похороны остальных погибших в ДТП.
"С глубоким прискорбием воспринял весть об автокатастрофе, произошедшей в нашем крае. Дорожная трагедия унесла жизни восьмерых людей — это большое горе для всех нас. Сложно найти в скорбный час слова утешения для людей, вдруг потерявших своих близких. Разделяю всю боль и скорбь жителей края по поводу безвременных невосполнимых утрат. Пусть светлая память о погибших сохранится в наших сердцах. Прошу передать семьям покойных, их близким и друзьям мои искренние слова сопереживания и поддержки в эти горькие дни. Пострадавшим в автоаварии желаю скорейшего выздоровления, восстановления сил и стойкости в преодолении внезапных жизненных тягот", — говорится в тексте правительственной телеграмме от Александра Карлина.
Также свои соболезнования официально выразили глава Кузбасса Сергей Цивилев, глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, председатель Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и другие.
После аварии участок федеральной трассы Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан намерены оборудовать системой видеофиксации нарушений. Также на этом участке автомобилям запретят идти на обгон.
26 октября на 47-м километре федеральной трассы А-322 в Топчихинском районе произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибло восемь человек, в том числе ребенок и участники ансамбля "Сударушки".
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