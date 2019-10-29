Учителям в Самаре запретили переписываться в WhatsApp, Twitter и Facebook

Департамент образования Самары попросил учителей отказаться от соцсетей и мессенджеров. Рекомендовано не вести диалоги о работе в WhatsApp, Twitter, Facebook, ICQ, QIP, Jabber, Viber, Skype, Livejournal.
Самарские чиновники от образования разослали в школы письмо с просьбой отказаться от использования иностранных мессенджеров. Письмо с рекомендацией педагогам распространилось в социальных сетях. Позже информацию РИА "Новостям" подтвердил начальник департамента информационных технологий и связи правительства Самарской области Станислав Казарин.
"Все, что касается служебной информации, никаких не может быть вопросов, нужно выбирать различные мессенджеры, те, которые относятся к разряду российских, но переходить надо на российские. Мы всех призываем до конца года сделать это. Это касается и правительства, и министров, и министерств... Данная рекомендация касается всех органов власти, государственных, муниципальных, а также подведомственных учреждений", – сообщил он.
По словам чиновника, такая рекомендация обусловлена необходимостью использовать российское программное обеспечение и касается только служебной переписки.
Комментарии
Всё нельзя, где список, что можно?