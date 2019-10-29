В Кремле прокомментировали стрельбу в забайкальской воинской части

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расстрел солдатом-срочником сослуживцев в Забайкалье, сообщают "РИА Новости".
Он заявил, что этот случай не является поводом для обсуждения реформы армии.
"Это частный случай, это трагедия <...>. Безусловно, ее нужно расследовать, <...> но до определения истинных причин делать заключения о результатах реформы армии, по меньшей мере, непрофессионально", - ответил Песков на вопрос журналиста.
Он также добавил, что произошедшее не является вопросом президента и Владимир Путин не будет на это реагировать.
Напомним, что 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек погибли. Молодому человеку грозит наказание вплоть до пожизненного срока.
Комментарии
Непрофессионально иметь армию по призыву, кого защищать - буржуев от нищего населения?!
А ну да, обычное дело чё для насильного призыва где с одной стороны издевательства, а с другой тюрьма за побег и выбирай типа