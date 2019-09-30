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После прорыва дамб уровень меди в красноярской реке вырос в 206 раз 6
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Творческий десант АлтГПУ покоряет села Алтайского края 0
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Потепление до +17 градусов ожидается в Алтайском крае за месяц до зимы 0
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Барнаул перешел на проектное финансирование строительства домов. Как это работает 0
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В 23 районах Алтайского края устранили 52 повреждения на электросетях из-за ветра 0
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22:44
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