Неубедительный грабитель рассмешил кассиршу и ушел c пустыми руками

В заполярном поселке под Воркутой 14-летний школьник попытался ограбить супермаркет, но ограбление пошло не по его плану.
Мальчик ворвался в магазин с пневматическим пистолетом и потребовал отдать ему все деньги. В случае отказа он обещал сотруднице "прострелить башку".
Однако время для ограбление он выбрал неудачное. Сотрудницы магазина очень торопились расставить поступивший товар по полкам и не сразу заметили неопытного налетчика. Парень разозлился и стал размахивать "пушкой" перед кассиршей. Женщина развеселилась и стала снимать школьника на телефон.
Раздосадованному "гангстеру" пришлось уйти из магазина с пустыми руками и уголовной статьей за плечами. В отношении подростка возбудили дело о разбое.
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