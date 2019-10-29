Доктор Мясников рассказал, кому опасно принимать аспирин

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что аспирин нужно принимать только по рекомендации врача, сообщает "ФедералПресс".
Лекарство может вызвать желудочные кровотечения и кроме того, является опасным для астматиков и людей с болезнями сердца. Ацетилсалициловая кислота повышает риски мозгового кровоизлияния, поэтому назначают его только после перенесенного инфаркта или инсульта. Для профилактики препарат не подходит.
Также прием аспирина может обернуться неожиданной смертью для людей с лишним весом и высоким уровнем холестерина в крови.
"Медицинская статистика показывает, что лица старше 70 лет на аспирине умирают чаще пациентов, которые отказались от него", – отметил Александр Мясников.
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А кто недавно настойчиво рекомендовал принимать аспирин как профилактику против инсульта?