Особый режим работы из-за непогоды введен в алтайских сетевых компаниях

Из-за штормового ветра, который держится в Алтайском крае уже три дня, в сетевых компаниях введен особый режим работы, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Непогода приводит к периодическим отключениям электроэнергии из-за обрыва проводов, обрушения опор, падения деревьев на линии.
Службами зафиксировано семь случаев аварийного отключения электроэнергии. Без света остаются 4232 человека. Отключено 25 социально значимых объектов. Длительные случаи отключения (больше трех часов) зафиксированы в селе Верх-Неня и в Белокурихе.
Над восстановлением электроснабжения в населенных пунктах работают усиленные ремонтные бригады. Основные усилия сосредоточены на обеспечении энергией потребителей.
Комментарии