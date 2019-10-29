"Офицеры России" выступили против защиты солдата, расстрелявшего сослуживцев

Глава организации "Офицеры России" Сергей Липовой предложил заблокировать созданную в интернете петицию о защите Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части в Забайкалье, сообщает ТАСС.
С соответствующим заявлением организация обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор.
От лица общества Липовой рассказал, что считает подобные действия оправданием страшного преступления и "пляской на костях". По его мнению, Шамсутдинов встал в один ряд со студентом Керченского политехнического колледжа, устроившего стрельбу в учебном заведении. Любые попытки оправдать подобные преступления или освободить преступников, по мнению Сергея Липового, нужно приравнять к пропаганде.
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